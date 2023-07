Ο Λιονέλ Μέσι έκανε φοβερό ντεμπούτο στη βασική ενδεκάδα της Ίντερ Μαϊάμι, πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη με 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Το γεγονός έχει γίνει πρώτο θέμα στις ΗΠΑ, με τα αθλητικά Μέσα να αποθεώνουν τον Μέσι, ο οποίος και έχει προκαλέσει παροξυσμό και στους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι και όχι μόνο.

Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θέλουν να απολαύσουν από κοντά τον Αργεντινό σούπερ σταρ, με το παιχνίδι να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι όταν ο Μέσι έγινε αλλαγή στο 78ο λεπτό του αγώνα με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, το γήπεδο άρχισε να αδειάζει, με τον κόσμο να αποχωρεί από τις κερκίδες.

“Miami fans” leaving the game after Lionel Messi was subbed off with 15 minutes to go



