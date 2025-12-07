Λιονέλ Μέσι: Μήνυμα υπερηφάνειας του Αργεντινού μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS, με «ευχαριστώ» σε Μπουσκέτς και Άλμπα

Πρωταθλήτρια στο MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι. Η… παρέα του Λιονέλ Μέσι νίκησε 3-1 τους Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ στον σχετικό τελικό που διεξήχθη στη Φλόριντα, με τον Αργεντινό να δίνει τις ασίστ για το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Αυτός ήταν ο 48ος τίτλος στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι. Το φινάλε του αγώνα βρήκε τον “Pulga” να… πνίγεται στην αγκαλιά του πανευτυχή Ντέιβιντ Μπέκαμ και να γίνεται παράλληλα αντικείμενο λατρεία από όσους βρέθηκαν στις εξέδρες του “Chase Stadium” του Φορτ Λόντερντεϊλ.

Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε έτσι στο πλούσιο παλμαρέ του και το πρωτάθλημα του MLS. Λίγες ώρες μετά, ο 38χρονος σούπερ σταρ έκανε μια συγκινητική ανάρτηση μετά την εκπλήρωση του ονείρου, όπως το χαρακτήρισε, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε Σέρχιο Μπουσκέτς και Τζόρντι Άλμπα, που σε αυτό το ματς ολοκλήρωσαν τις σπουδαίες καριέρες τους.

“Είμαστε πρωταθλητές του MLS! Από τότε που έφτασα στο Μαϊάμι ονειρευόμουν αυτή τη μέρα. Σιγά-σιγά μεγαλώναμε, βελτιωνόμασταν και χτίζαμε κάτι ξεχωριστό μέχρι που φτάσαμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και όλους τους φιλάθλους για την υποστήριξη, όλη την ομάδα, το προσωπικό και τη διοίκηση την Ίντερ Μαϊάμι για τη φιλοδοξία και το έργο που επιτέλεσε. Και ευχαριστώ Busi και Jordi που ήρθατε μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια και κλείσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την καριέρα σας. Επίσης με κάνει πολύ χαρούμενο που το μοιράζομαι μαζί σας”, πόσταρε ο Λιονέλ Μέσι.