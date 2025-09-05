Λιονέλ Μέσι: Ο τελευταίος χορός με την Αργεντινή στο Μονουμεντάλ – Συγκίνησε με τους γιούς του στον εθνικό ύμνο

Ο Λιονέλ Μέσι θα θυμάται για πάντα την 5η Σεπτεμβρίου του 2025, την ημέρα δηλαδή που έδωσε την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής μπροστά στον κόσμο της ομάδας και συγκεκριμένα στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Αίρες.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν συγκινημένος από την πρώτη στιγμή που πάτησε στο χορτάρι και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του στον αγώνα της Αργεντινής με τη Βενεζουέλα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ στην προθέρμανση πριν τον αγώνα, λύγισε και δάκρυσε, ενώ στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, πρόσφερε μια ανατριχιαστική στιγμή, έχοντας μαζί του, τους δύο γιους του.

Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.



pic.twitter.com/RVOkNIC7Po — (@JuannDis) September 4, 2025

Por dios lo que es esta imagen de Messi abrazado a los hijos y llorando mientras suena el himno, representación más argentina no vas a conseguir: el amor a la familia y el amor a la patria pic.twitter.com/XrWsSapMHx — mica (@micaxarg) September 4, 2025

Ο «τελευταίος χορός» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής, συνοδεύθηκε από μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον αρχηγό της «αλμπισελέστε» να σκοράρει δις και να οδηγεί την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία άνετη νίκη επί της Βενεζουέλας με 3-0, στο πλαίσιο της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην ζώνη της Νότιας Αμερικής.

1-0 ARGENTINA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



LEO MESSI GOLAZOOOOO !!!!!!!!!!!!!!! IN HIS LAST OFFICIAL MATCH IN ARGENTINA FOR ARGETINA !!!!!!!!!!!!! WHAT A MOMENT FOR MESSI !!!!!!!!!!!!!!!!

pic.twitter.com/s9qk8ZCDra — TheScreenshotLad (@thescreenlad) September 5, 2025

Ο 38χρονος οκτάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για το πότε σκοπεύει να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, αλλά πρόσφατα δήλωσε ότι ο αγώνας εναντίον της Βενεζουέλας θα είναι ο τελευταίος του μπροστά στους συμπατριώτες του.

«Το να μπορώ να τελειώσω έτσι εδώ με τον λαό μου, είναι αυτό που πάντα ονειρευόμουν», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Μέσι μετά τον αγώνα και πρόσθεσε: «Για πολλά χρόνια είχα την αγάπη των οπαδών της Μπαρτσελόνα και το όνειρό μου ήταν να την έχω και εδώ στην χώρα μου».

Ερωτηθείς για την πιθανή αποχώρησή του από τα γήπεδα, ο Μέσι, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν το θέλω και δεν το περιμένω. Αλλά ο χρόνος περνάει και έχουν περάσει πολλά χρόνια».

Η «αλμπισελέστε» βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 38 βαθμούς και θα φιλοξενηθεί από τον Ισημερινό την ερχόμενη Τρίτη στον τελευταίο αγώνα του ομίλου. Η Βενεζουέλα, έβδομη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, θα φιλοξενήσει την Κολομβία με στόχο να παραμείνει στην θέση των διηπειρωτικών πλέι οφ, με την Βολιβία να βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω της.