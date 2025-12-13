Λιονέλ Μέσι: Συνελήφθη ο διοργανωτής της εκδήλωσης για τον Αργεντινό σούπερ σταρ στην Ινδία

Σε φιάσκο αποδείχθηκε η εκδήλωση για τον Λιονέλ Μέσι στην Καλκούτα της Ινδίας, καθώς οι ψεύτικες υποσχέσεις στον κόσμο που γέμισε το γήπεδο για να δει από κοντά τον Αργεντινό σούπερ σταρ, οδήγησαν σε βανδαλισμούς, αλλά και τη σύλληψη του διοργανωτή.

Ο Λιονέλ Μέσι ταξίδεψε στην Ινδία στο πλαίσιο tour «GOAT» και εγκαινίασε ένα τεράστιο άγαλμα προς τιμήν στο γήπεδο «Salt Lake», όπου όμως εμφανίστηκε για μόλις 10 λεπτά, αντί για 45 λεπτά που έγραφε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ως εκ τούτου είχαμε επεισόδια μετά την αποχώρησή του, με βανδαλισμούς από εξαγριωμένους οπαδούς του που πλήρωσαν ένα μεγάλο αντίτιμο για να βρεθούν στο event του. Για το λόγο αυτό, συνελήφθη λοιπόν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, με τον γενικό διευθυντή της αστυνομίας της δυτικής Βεγγάλης, Ρατζίβ Κουμάρ να δηλώνει σχετικά τα εξής: “Έχουμε ήδη συλλάβει τον κύριο διοργανωτή του event. Λαμβάνουμε μέτρα ώστε αυτή η κακοδιαχείριση να μην μείνει ατιμώρητη. Έχει ήδη δεσμευτεί γραπτώς ότι τα χρήματα για τα εισιτήρια που πωλήθηκαν για την εκδήλωση θα πρέπει να επιστραφούν”.