Η Αργεντινή έδωσε το πρώτο της παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, επικρατώντας σε φιλική αναμέτρηση του Παναμά με 2-0 στο κατάμεστο Μονουμεντάλ, με τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ιστορία.

Πριν την έναρξη του αγώνα, στήθηκε φιέστα για την κατάκτηση του Μουντιάλ, με τους οπαδούς της Αργεντινής να αποθεώνουν τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, το γήπεδο πήγε να “πέσει”, με τους παίκτες της Αργεντινής να είναι συγκινημένοι.

Εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, τα δάκρυα του δεν μπορούσε να κρατήσει ούτε ο τερματοφύλακας της ομάδας, Μαρτίνες, ο οποίος ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Αργεντινής στο Μουντιάλ.

Lionel Messi in tears 😢



What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV