Σαν άλλος… αστέρας του ΝΒΑ, ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε τα οκτώ δαχτυλίδια που του ετοίμασε η Adidas -και παραπέμπουν στον ιστορικό αριθμό με τις “Χρυσές μπάλες” που έχει πλέον στην κατοχή του- με την γερμανική εταιρία να δίνει και μια ιστορία, μαζί με το καθένα.

Η Adidas με αφορμή την κατάκτηση της 8ης «Χρυσής Μπάλας» από τον Λιονέλ Μέσι, ετοίμασε και παρουσίασε μια πολύ ιδιαίτερη σειρά από οκτώ δακτυλίδια, που το καθένα συνδέεται με μία ξεχωριστή ιστορία, την οποία εξηγεί η πολυεθνική εταιρεία αθλητικών ειδών.

Η Adidas -συνοδεύει τον Λιονέλ Μέσι σχεδόν από την αρχή της καριέρας του- έφτιαξε τα ιδιαίτερα αυτά οκτώ δαχτυλίδια που παραπέμπουν σε κάποια εμβληματική στιγμή του Αργεντινού, την εποχή που κατέκτησε καθεμιά από τις οκτώ «Χρυσές Μπάλες» του.

Οι αναφορές κάθε δαχτυλιδιού του Λιονέλ Μέσι:

2009:«Το φιλί», για τον πανηγυρισμό του στον τελικό του Champions League το 2009 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φιλώντας το παπούτσι του.

2010: «Δείχνοντας τον ουρανό», για τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του που δείχνει προς τον ουρανό, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη γιαγιά του, Τσέλια.

2011: «GOAT», για το γεγονός ότι ήταν το σημείο αναφοράς της κορυφαίας ομάδας όλων των εποχών, της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

2012: «91», για τα 91 γκολ που σκόραρε σε μία χρονιά, ένα ρεκόρ ιστορικό.

2015: Το 2015, για την κατάκτηση του τελευταίου του Champions League, τέσσερα στο σύνολο.

2019: Το 2019, για την απόκτηση του τελευταίου «Χρυσού Παπουτσιού» (6), όντας ο κορυφαίος εκείνη τη σεζόν.

2021: «Πρωταθλητής Νότιας Αμερικής» για την κατάκτηση του Copa America, ως

2023: «Τα τρία αστέρια», τιμώντας την κατάκτηση με την Αργεντινή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ

The references of every Messi ring in homage to his career



2009: “The King”, for his kissing the boot celebration in the Champions League final against Manchester United.



2010: “Pointing at the Sky” in tribute to his celebration dedicated to his grandmother Celia.



