Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος και πρόκριση στους 4 του Eurobasket 2025 – Ιστορικός ημιτελικός με Τουρκία

Εθνική Ελλάδας για μετάλλιο! Η φοβερή ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδωσε συνέχεια στην τρομερή πορεία της στο Eurobasket, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η γαλανόλευκη επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία στον ιστορικό ημιτελικό της Παρασκευής (12/9/2025).

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έδειξε τα… δόντια της και κόντρα στη Λιθουανία, η οποία αγωνιζόταν στο… σπίτι της, μπροστά σε πάνω από 9.000 οπαδούς στη Ρίγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομαδάρα του Βασίλη Σπανούλη δεν επηρεάστηκε ούτε από την “καυτή” έδρα, άλλα ούτε από τους γκρινιάρηδες Λιθουανούς, δίνοντας τους ακόμα ένα μάθημα, όπως το 2017.

Κι αυτή τη φορά η γαλανόλευκη δεν βασίστηκε αποκλειστικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού όλη η ομάδα έδωσε το κάτι παραπάνω για να έρθει αυτή η ιστορική πρόκριση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε, φυσικά, της γαλανόλευκης με 29 πόντους, ωστόσο είδε τον Βασίλη Τολιόπουλο να τα… βάζει από παντού, σταματώντας στους 17 πόντους, τον Κώστα Αντετοκούνμπο να κάνει το βήμα μπροστά σε άμυνα και επίθεση και τον Κώστα Σλούκα να παίζει σαν έφηβος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, κατέθεσε και την ψυχή του, παίζοντας μεγάλες άμυνες και βάζοντας μεγάλα σουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους, οι Λιθουανοί βασίστηκαν αποκλειστικά στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έβγαλε εκτός αγώνα τον Ντίνο Μήτογλου και γενικότερα φόρτωσε με φάουλ όλους τους Έλληνες ψηλούς. Ο Λιθουανός σέντερ μέτρησε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά δεν γινόταν να τα βάλει με όλη την ελληνική ομάδα.

O αγώνας

Ένα 7-0 από την Λιθουανία με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας σε πρώτο ρόλο σφράγησε το πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης με την Ελλάδα να ανακάμπτει βήμα βήμα για να φτάσει στο 9-8 από την ασίστ του Σλούκα στον Γιάννη για το κάρφωμα και τον πρώτο να δίνει το πρώτο γαλανόλευκο προβάδισμα (12-13, 6’30’’).

Ο Βασίλης Σπανούλης είδε τους παίκτες του να βρίσκονται στη θέση του οδηγού σταθερά από το όγδοο λεπτό και μετά και την διαφορά να ανεβαίνει στο +11 (24-35, 14’) με τον Τολιόπουλο να βοηθά με το μακρινό σουτ, τον Γιάννη να προσφέρει (και) θέαμα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να… ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία με τέσσερις τάπες. Η Λιθουανία αναζήτησε και βρήκε λύσεις με το 27-37 να γίνεται 38-39 (18’30’’) με τον Βελίτσκα να ευστοχεί από μακρινή απόσταση. Το time out ήρθε άμεσα και η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο μισό με ένα 5-0 (38-44).

Η τρίτη περίοδος μπήκε με τον Γιάννη να χρεώνεται με τρίτο φάουλ και τον Μήτογλου με τέταρτο μέσα σε ένα λεπτό. Οι Λιθουανοί μείωσαν (41-44, 21’), αλλά για μία ακόμη φορά η Ελλάδα βρήκε τον τρόπο να απομακρυνθεί και να φτάσει και πάλι σε διψήφια διαφορά (41-51, 23’10’’). Ο Σλούκας συνέχισε να καθοδηγεί την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ ο Παπανικολάου με τρίποντο μετά από ασίστ του Σαμοντούροβ δημιούργησε απόσταση 13 πόντων (45-58, 27’20”).

Ο Τολιόπουλος ευστόχησε στο “καλημέρα” της τέταρτης περιόδου και ο Παπανικολάου με τρεις ακολούθησε για το 55-69 (31’35”) και το κάρφωμα του Σαμοντούροβ οδήγησε στο 57-73 (34′) με τον Βαλαντσιούνας να έχει επιστρέψει στο παιχνίδι για την Λιθουανία. Το “γκολ φάουλ” του Γιάννη διαμόρφωσε το 60-76 (36’40”) και ο ίδιος ακολούθησε για το 63-78 (37’20”).

Βαλαντσιούνας και Βελίτσκα μείωσαν στους 10 (68-78) με 1’30” για τη λήξη με τον Τολιόπουλο να γράφει το 70-80 (39’10”). Η Λιθουανία πάλεψε ως το τέλος της αναμέτρησης (76-84, 39’30”), αλλά η Ελλάδα κράτησε τα ηνία και έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση στους ημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2009!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2).

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά της Λιθουανίας: 18/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 16/21 βολές, 35 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 7 επιθετικά), 22 ασίστ, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/30 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 22/28 βολές, 34 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ.