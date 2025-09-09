Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 τελικό: Εθνική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket

Βγήκε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να επικρατεί της Λιθουανίας 87-76 και να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η). Με την Τουρκία για μια θέση στον τελικό.
H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).
Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ένα εντυπωσιακό τουρνουά, μετρώντας 30 πόντους (2ος), 9.8 ριμπάουντ (4ος) και 4 ασίστ (25ος) ανά 28.8 λεπτά συμμετοχής σε 4 παιχνίδια
Το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τρίτη 09.09.2025
Τουρκία – Πολωνία 91-77
21.00 Ελλάδα-Λιθουανία
Τετάρτη 10.09.2025
17.00 Φινλανδία-Γεωργία
21.00 Γερμανία-Σλοβενία
Η Λιθουανία θα έχει μεγάλη στήριξη από τους φίλους της. Το πάνω διάζωμα της Arena Riga, που ήταν κλειστό και καλυμμένο με κουρτίνες στα προηγούμενα ματς, απόψε έχει ανοίξει για να υποδεχθεί τους χιλιάδες Λιθουανούς στις εξέδρες
H Λιθουανία προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2015, μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας Λετονίας
Απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.
Ο Αλπερέν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στέλνοντας την Τουρκία στα ημιτελικά για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια
Στους “4” περιμένει η Τουρκία, που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας
Η Ελλάδα ψάχνει ένα “εισιτήριο” για τους “4” του Eurobasket 2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μεγάλο” αγώνα της εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025
