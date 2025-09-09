Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 τελικό: Εθνική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket

Βγήκε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να επικρατεί της Λιθουανίας 87-76 και να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η). Με την Τουρκία για μια θέση στον τελικό.