Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 τελικό: Εθνική πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket

Θρίαμβος για την Ελλάδα και "μάχη" με την Τουρκία για μια θέση στον τελικό
76 - 87
ΤΕΛΙΚΟ
Βγήκε το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Eurobasket, με την Εθνική μπάσκετ να επικρατεί της Λιθουανίας 87-76 και να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket για δέκατη φορά στην ιστορία της και 16 χρόνια μετά την τελευταία φορά (2009, 3η). Με την Τουρκία για μια θέση στον τελικό.

23:06 | 09.09.2025
23:04 | 09.09.2025

με την Τουρκία η "μάχη" για εισοδο στον τελικό

23:04 | 09.09.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και πρόκριση για την Ελλάδα στους ημιτελικούς του Eurobasket
23:03 | 09.09.2025
76-87 με 1/2 βολές
23:03 | 09.09.2025

Έξω η πρώτη βολή

23:03 | 09.09.2025

8,4 για τη λήξη

23:02 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ

23:02 | 09.09.2025

Στο ριπλέι οι διαιτητές

23:01 | 09.09.2025

Χαμένο τρίποντο του Βελίτσκα

23:00 | 09.09.2025
76-86 η Ελλάδα
23:00 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή

23:00 | 09.09.2025

19,2 για τη λήξη

22:59 | 09.09.2025

άστοχο τρίποντο για τους Λιθουανούς, φάουλ και βολές ο Γιάννης

22:59 | 09.09.2025

Η μπάλα στη Λιθουανία

22:59 | 09.09.2025

24,9 για τη λήξη

22:58 | 09.09.2025
76-84 μειώνει η Λιθουανία
22:58 | 09.09.2025
74-82 με 2/2 βολές
22:58 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή

22:57 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σλούκα

22:57 | 09.09.2025
74-82 με τον Σιρβιντις
22:57 | 09.09.2025
71-82 με τις βολές του Γιάννη
22:57 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη

22:56 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιάννη

22:56 | 09.09.2025
71-80 με 1/2 βολές
22:55 | 09.09.2025

Βολές για τη Λιθουανία

22:55 | 09.09.2025

49,1 για τη λήξη και 5ο φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

22:53 | 09.09.2025
70-80 με τον Τολιόπουλο
22:53 | 09.09.2025

1:01 για τη λήξη και τάιμ άουτ από τη Λιθουανία

22:52 | 09.09.2025
70-78 με τις βολές του Βελίτσκα
22:52 | 09.09.2025

Επιστρέφει ο Κώστας Αντετοκούνμπο στο ματς για το τελευταίο λεπτό του αγώνα

22:52 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Βελίτσκα

22:51 | 09.09.2025

Άστοχος και ο Ντόρσεϊ σε τρίποντο

22:50 | 09.09.2025

1:27 για τη λήξη

22:50 | 09.09.2025
68-78 με τον Βελίτσκα και τάιμ άουτ
22:49 | 09.09.2025

Πάλι άστοχος ο Σαμοντούροφ

22:48 | 09.09.2025
65-78 με κάρφωμα του Βαλαντσιούνας
22:48 | 09.09.2025
63-78 με τον Γιάννη
22:48 | 09.09.2025
63-76 η Λιθουανία μειώνει
22:48 | 09.09.2025
60-76 με τη βολή του Γιάννη
22:46 | 09.09.2025

Στο +15 η Ελλάδα με 3'18" στο χρονόμετρο

22:45 | 09.09.2025
60-75 ο Γιάννης και θα έχει και μια βολή
22:45 | 09.09.2025

Άστοχος ο Σαμοντούροφ σε ελεύθερο σουτ τριών πόντων

22:45 | 09.09.2025

Άστοχος ο Βαλαντσιούνας σε άμυνα του Γιάννη

22:44 | 09.09.2025
60-73 με 1/2 βολές από τον Ρατζεβίτσιους
22:44 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή του Ρατζεβίτσιους

22:43 | 09.09.2025

Φάουλ κσι βολές για τη Λιθουανία

22:42 | 09.09.2025

4:27 για τη λήξη

22:42 | 09.09.2025

Φάουλ του Βαλαντσιούνας στον Σλούκα - 3ο του Λιθουανού σέντερ

22:41 | 09.09.2025

5ο φάουλ του Νορμάντας!!!

22:40 | 09.09.2025
59-73 ο Γκεντράιτις
22:40 | 09.09.2025

28-26 η Ελλάδα, υπερέχει στα ριμπάουντ

22:40 | 09.09.2025

6:02 για το τέλος τυο αγώνα

22:39 | 09.09.2025

Ο Κώστας Αντετοκούνκπο συμπλήρωσε πριν από λίγο 4 φάουλ και πήγε στον πάγκο

22:39 | 09.09.2025

Τάιμ άουτ της Λιθουανίας

22:38 | 09.09.2025
57-73 με κάρφωμα του Σαμοντούροφ από ασίστ του Παπανικολάου
22:36 | 09.09.2025
57-71 με τον Βαλαντσιούνας
22:36 | 09.09.2025
55-71 με τον Τολιόπουλο
22:34 | 09.09.2025

7:47 για τη λήξη του αγώνα

22:34 | 09.09.2025
55-69 με τον Παπανικολάου
22:33 | 09.09.2025
55-66 με τον Γκεντράιτις
22:33 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο

22:32 | 09.09.2025
52-66 με τον Τολιόπουλο
22:32 | 09.09.2025

Ριμπάουντ ο Καλαϊτζάκης

22:30 | 09.09.2025
Τελευταίο δεκάλεπτο
22:30 | 09.09.2025
Τέλος τρίτης περιόδου
22:29 | 09.09.2025
52-64 με τον Γιάννη
22:28 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή του Γιάννη

22:28 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:27 | 09.09.2025
52-62 το σκορ
22:26 | 09.09.2025

Βολές για την Λιθουανία

22:26 | 09.09.2025
51-62 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
22:25 | 09.09.2025
51-60 με τον Βαλαντσιούνας
22:24 | 09.09.2025
49-60 με τον Τολιόπουλο
22:22 | 09.09.2025

Φάουλ του Νορμάντας στον τολιόπουλο και βολές - Ο Σπανούλης ζήτησε κ τεχνική ποινή, για "θέατρο" του παίκτη των Λιθουανών

22:21 | 09.09.2025
49-58 ο Νορμπαντας και τάιμ άουτ από τον Σπανούλη
22:21 | 09.09.2025
47-58 με ντράιβ του Νορμάντας
22:21 | 09.09.2025

και το αμυντικό ριμπάουντ στη συνέχεια ο Παπανικολάου

22:20 | 09.09.2025
45-58 απο τον Παπανικολάου
22:20 | 09.09.2025
45-55 με τον Νορμάντας
22:19 | 09.09.2025
43-55 με 2/2 από τον Σλούκα
22:18 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή

22:18 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σλούκα

22:17 | 09.09.2025

Επιθετικό φάουλ του Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό της εθνικής

22:17 | 09.09.2025
43-53 και πάλι στο +10 η Ελλάδα
22:16 | 09.09.2025

4:21 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:16 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ

22:15 | 09.09.2025
43-51 με τις βολές του Σαρκιούνας
22:14 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Σαρκιούνας

22:14 | 09.09.2025

Άστοχος και στις δυο βολές

22:11 | 09.09.2025

Σκληρό φάουλ του Βαλαντσιούνας στονΓιάννη και βολές

22:11 | 09.09.2025
41-51 με 1/2 βολές από τον Γιάννη
22:10 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή

22:09 | 09.09.2025

Βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

22:09 | 09.09.2025

Πρώτο φάουλ του Βαλαντσιούνας στο ματς

22:08 | 09.09.2025
41-50 από τον Κώστα Αντετοκούνμπο
22:07 | 09.09.2025

7:21 για το τέλος της 3ης περιόδου

22:06 | 09.09.2025
41-48 με τον Σλούκα, σε δύσκολο ντράιβ
22:06 | 09.09.2025
41-46 με τον Γιάννη
22:05 | 09.09.2025
41-44 με τον Βαλαντσιούνας
22:05 | 09.09.2025

4ο φάουλ ο Μήτογλου

22:04 | 09.09.2025

Φάουλ ο Μήτογλου και βολές για τον Βαλαντσιούνας

22:04 | 09.09.2025
39-44 με 1/2 βολές από τον Βαλαντσιούνας
22:04 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή

22:03 | 09.09.2025

Βολές γισ τον Βαλαντσιούνας

22:02 | 09.09.2025

3ο φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

22:01 | 09.09.2025
Τρίτο δεκάλεπτο
22:00 | 09.09.2025

οι δυο ομάδες ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο ματς για το τρίτο δεκάλεπτο

22:00 | 09.09.2025

Ο Βαλαντσιούνας έβαλε 15 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ

22:00 | 09.09.2025

Τον ακολούθησε ο Τολιόπουλος με 9 πόντους. Από 5 έχουν Σλούκας και Μήτογλου

21:50 | 09.09.2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 15 πόντους (6/9 δίποντα, 3/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 φάουλ, 2 λάθη και 2 κλεψίματα σε 15'08" που έπαιξε στο πρώτο μέρος.

21:50 | 09.09.2025

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Λιθουανία: 10/20 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/7 ολές, 17 ριμπάουντ (15 αμυντικά - 2 επιθετικά), 12 ασίστ, 8 φάουλ, 8 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ελλάδα: 9/17 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 5/7 βολές, 15 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 3 επιθετικά), 7 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ

21:46 | 09.09.2025
38-44 σκορ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
21:45 | 09.09.2025

24,4 δελυτερα για το ημίχρονο

21:45 | 09.09.2025
38-44 με τον Γιάννη
21:43 | 09.09.2025
38-42 με τον Τολιόπουλο - Μεγάλο τρίποντο
21:42 | 09.09.2025

Νέο τάιμ άουτ από τον Σπανούλη

21:42 | 09.09.2025
38-39 με τον Βελίτσκα
21:42 | 09.09.2025

Άστοχος ο σλούκας σε τριίποντο

21:41 | 09.09.2025

Άστοχος ο Μήτογλου από το τρίποντο

21:41 | 09.09.2025
35-39 με τον Βαλαντσιούνας

Έφτασε τους 15 πόντους

21:41 | 09.09.2025

Άστοχος ο Μήτογλου

21:40 | 09.09.2025
33-39 με τις βολές του Γιάννη
21:40 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη βολή από τον Γιάννη

21:39 | 09.09.2025

Αντιαθλητικό του Βελίτσκα στο Γιάννη Αντετοκούμπο

21:38 | 09.09.2025
33-37 με τις βολές του Βαλαντσιούνας

Από το +11 η διαφορά πήγε στυς 4 πόντους

21:38 | 09.09.2025

Μέσα η πρώτη του βολή

21:36 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Βαλαντσιούνας - Το 2ο του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:35 | 09.09.2025
31-37 μειώνει η Λιθουανία

και τάιμ άουτ από τον Σπανούλη

21:33 | 09.09.2025
29-37 με τον Βαλαντσιούνας, πάνω σε άμυνα
21:33 | 09.09.2025

Τάιμ άουτ

21:32 | 09.09.2025
27-37 με τον Καλαϊτζάκη, μετά από καλή άμυνα της εθνικής
21:31 | 09.09.2025

Φάουλ του Σλούκα στον Σαργκιούνας

21:31 | 09.09.2025
21:30 | 09.09.2025
27-35 με τη βολή του Βαλαντσιούνας
21:30 | 09.09.2025

Νίκησε το ντουμπλάρισμα των Παπανικολάου - Μήτογλου

21:30 | 09.09.2025
26-35 ο Βαλαντσιούνας και θα έχει και μια βολή
21:29 | 09.09.2025
24-35 με τον Σλούκα
21:29 | 09.09.2025

6:16 για το ημίχρονο

21:28 | 09.09.2025

Άστοχος ο αμαρκάριστος Μήτογλου σε τρίποντο

21:28 | 09.09.2025

6:51 για το ημίχρονο

21:27 | 09.09.2025

Φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Βαλαντσιούνας

21:27 | 09.09.2025
24-32 με τον Σαμοντούροφ
21:26 | 09.09.2025
24-29 με τον Βαλαντσιούνας

Δεν πρόλαβε να τον ντουμπλάρει στην άμυνα ο Σαμοντούροφ

21:25 | 09.09.2025
22-29 με τις βολές του Παπανικολάου
21:25 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Κώστα Παπανικολάου

21:24 | 09.09.2025

4ο μπλοκ από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

21:24 | 09.09.2025

Νέα τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο

21:24 | 09.09.2025
22-27 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου
21:23 | 09.09.2025
22-24 η Λιθουανία μειώνει
21:23 | 09.09.2025
Δεύτερο δεκάλεπτο
21:23 | 09.09.2025

Επανέρχεται ο Βαλαντσιούνας στο ματς - Εδώ και πολλά λεπτά βρισκόταν στον πάγκο, έχοντας μάλιστα και πάγο στον ώμο του

21:22 | 09.09.2025
21:20 | 09.09.2025
19-24 σκορ πρώτης περιόδου
21:20 | 09.09.2025
19-24 με τον Τολιόπουλο
21:20 | 09.09.2025

Νέα τρομερή τάπα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο

21:19 | 09.09.2025
19-21 ο Γιάννης
21:18 | 09.09.2025

1:21 για το τέλος του δεκαλέπτου

21:18 | 09.09.2025

Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη

21:18 | 09.09.2025

Έσβησε τα... φώτα του Κουμπέλις

21:17 | 09.09.2025

Τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο

21:17 | 09.09.2025
19-19 το σκορ
21:17 | 09.09.2025

η Ελλάδα συμπλήρωσε 5 ομαδικά - 4 έχει η Λιθουανία

21:16 | 09.09.2025

1:57 για το τέλος της περιόδου

21:16 | 09.09.2025
18-19 μπροστά η Ελλάδα με τον Αντετοκούνμπο
21:15 | 09.09.2025

2:11 για το τέλος της πρωτης περιόδου

21:15 | 09.09.2025
18-18 με απίστευτο κάρφωμα του Γιάννη

θα έχει και μια βολή

21:15 | 09.09.2025
18-16 με τον Σλούκα να χάνει την μπάλα
21:14 | 09.09.2025

2:35 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:14 | 09.09.2025
16-16 με 2/2 βολές του Μπλάζεβιτς
21:13 | 09.09.2025

Φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο στον Μπλάζεβιτς και βολές

21:13 | 09.09.2025
14-16 με τον Ντόρσεϊ
21:13 | 09.09.2025
21:12 | 09.09.2025
14-13 με τον Μλάζεβιτς
21:12 | 09.09.2025

"Μεγάλο" καλάθι

21:12 | 09.09.2025
12-13 με τον Σλούκα
21:11 | 09.09.2025
12-11 με τον Μήτογλου

Πρώτο εύστοχο τρίποντο για την Ελλάδα στο ματς

21:11 | 09.09.2025
12-8 με το τρίποντο του Βελίτσκα
21:11 | 09.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης από την κορυφή της ρακέτας

21:10 | 09.09.2025

Άστοχος ο Βαλαντσιούνας σε άμυνα του Μήτογλου

21:09 | 09.09.2025

4:58 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:08 | 09.09.2025
9-8 με κάρφωμα του Γιάννη και τάιμ άουτ
21:08 | 09.09.2025
9-6 με τον Γιάννη

Πρώτο καλάθι της Ελλάδας μέσα από το "ζωγραφιστό"

21:07 | 09.09.2025
9-4 ο Σιβίντιες
21:07 | 09.09.2025
7-4 με το πρώτο καλάθι του Μήτογλου στο ματς
21:06 | 09.09.2025

6:40 για το τέλος της πρώτης περιόδου

21:06 | 09.09.2025

Έξω και η δεύτερη βολή του Γιάννη

21:05 | 09.09.2025

Άστοχος στην πρώτη βολή ο Γιάννης - "Χαμός" στις εξέδρες

21:05 | 09.09.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

21:05 | 09.09.2025

Άστοχοι οι Λιθουανοί

21:05 | 09.09.2025

Φάουλ του Γιάννη στον Βαλαντσιούνας

21:04 | 09.09.2025

Ο Αντετοκούνμπο στον Βαλαντσιούνας για άμυνα

21:03 | 09.09.2025
7-2 ο Γιάννης, το πρώτο καλάθι της Ελλάδας στον προημιτελικό
21:03 | 09.09.2025

Άστοχος ο Ντόρσεϊ

21:03 | 09.09.2025
7-0 με νέο καλάθι του Βαλαντσιούνας
21:03 | 09.09.2025

Άστοχος ο Μήτογλου

21:02 | 09.09.2025
5-0 με τον Βαλαντσιούνας, πάνω σε άμυνα του Μήτογλου
21:02 | 09.09.2025

Άστοχος η Μήτογλου

21:02 | 09.09.2025
3-0 με τον Ρατζεβιτσιους
21:01 | 09.09.2025

Κλείστηκερ καλά ο Γιάννης κσι χάθηκε η μπάλα

21:01 | 09.09.2025

Άστοχος ο Γιάννης σε σουτ από μέση απόσταση, αλλά η μπάλα για την Ελλάδα

21:01 | 09.09.2025

Στην Ελλάδα η πρώτη επίθεση

21:00 | 09.09.2025
Ξεκίνησε ο αγώνας
20:59 | 09.09.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

20:57 | 09.09.2025
20:57 | 09.09.2025

Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας

20:55 | 09.09.2025

Η Λιθουανία θα ξεκινήσει με Βελίτσκα, Σιβίντιες, Ρατζεβίτσιους, Μπλάζεβιτς και Βαλαντσιούνας.

20:54 | 09.09.2025

Σείεται η Xiaomi Arena, με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Λιθουανίας

20:54 | 09.09.2025

Η ώρα των εθνικών Ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας

20:53 | 09.09.2025

Ξεκάθαρα εκτός έδρας παίζει η Εθνική, αφού η Xiaomi Arena είναι κατάμεστη από φίλους της Λιθουανίας

20:52 | 09.09.2025

Αποδοκιμασίες για τους Έλληνες διεθνείς από τους φίλους της Λιθουανίας

20:51 | 09.09.2025

Η παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή

20:50 | 09.09.2025
20:48 | 09.09.2025
20:45 | 09.09.2025

Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Λιθουανίας κατά την είσοδο του Βασίλη Σπανούλη

20:44 | 09.09.2025

H «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

20:43 | 09.09.2025

Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ένα εντυπωσιακό τουρνουά, μετρώντας 30 πόντους (2ος), 9.8 ριμπάουντ (4ος) και 4 ασίστ (25ος) ανά 28.8 λεπτά συμμετοχής σε 4 παιχνίδια

20:43 | 09.09.2025

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 09.09.2025

Τουρκία – Πολωνία 91-77

21.00 Ελλάδα-Λιθουανία

Τετάρτη 10.09.2025

17.00 Φινλανδία-Γεωργία

21.00 Γερμανία-Σλοβενία

20:42 | 09.09.2025

Η Λιθουανία θα έχει μεγάλη στήριξη από τους φίλους της. Το πάνω διάζωμα της Arena Riga, που ήταν κλειστό και καλυμμένο με κουρτίνες στα προηγούμενα ματς, απόψε έχει ανοίξει για να υποδεχθεί τους χιλιάδες Λιθουανούς στις εξέδρες

20:41 | 09.09.2025

H Λιθουανία προκρίθηκε στα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2015, μετά τη νίκη της επί της οικοδέσποινας Λετονίας

20:41 | 09.09.2025

Απέναντι στη Λιθουανία, η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πολυπόθητη επιστροφή στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, από το μακρινό 2009.

20:41 | 09.09.2025
Ο Άλμπερεν Σενγκούν έγραψε ιστορία στα Eurobasket – Ο Τούρκος έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σημειώνει triple double
6ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σημειώνει triple-double
20:41 | 09.09.2025

Ο Αλπερέν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στέλνοντας την Τουρκία στα ημιτελικά για πρώτη φορά έπειτα από 24 χρόνια

20:40 | 09.09.2025
REUTERS
Τουρκία – Πολωνία 91-77: Με ιστορικό triple double Σενγκούν στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 οι Τούρκοι
Η Τουρκία περιμένει τον νικητή του Ελλάδα - Λιθουανία στα ημιτελικά
20:40 | 09.09.2025

Στους “4” περιμένει η Τουρκία, που νωρίτερα επικράτησε εύκολα της Πολωνίας

20:40 | 09.09.2025

Η Ελλάδα ψάχνει ένα “εισιτήριο” για τους “4” του Eurobasket 2025

20:39 | 09.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μεγάλο” αγώνα της εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

20:39 | 09.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
