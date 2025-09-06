Αθλητικά

Λιθουανία – Λετονία live για το Eurobasket 2025

Μεγάλη «μάχη» με ελληνικό ενδιαφέρον στους «16» του Eurobasket 2025
Βαλαντσιούνας εναντίον Πορζίνγκις
Eurobasket 2025
Αγώνας για τους «16»
47 - 37
2η περίοδος
Βαλαντσιούνας εναντίον Πορζίνγκις / Φωτογραφία του fiba.basketball

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Λετονία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των “16” του Eurobasket, με το νικητή να περιμένει την… Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

19:44 | 06.09.2025
52-41 με βολές για τη Λιθουανία
19:43 | 06.09.2025
Πρόβλημα για τη Λιθουανία με τον Βελίτσκα να έχει ματώσει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια
19:42 | 06.09.2025
50-41 με τον Μπλάζεβιτς αυξάνουν τη διαφορά οι Λιθουανοί
19:41 | 06.09.2025
48-41 με φοβερό φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις σε δικό του άστοχο τρίποντο!
19:40 | 06.09.2025
48-39 με 1/2 βολές του Ρατζεβίτσιους
19:40 | 06.09.2025
47-39 με τον Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:36 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:26 | 06.09.2025

Η Λιθουανία είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, με τον Βελίτσκα να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση και με ένα σερί 9-0 στο τέλος του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +10 επί της Λετονίας στο 20'.

19:25 | 06.09.2025
Σκορ ημιχρόνου: Λιθουανία - Λετονία 47-37
19:23 | 06.09.2025

Άστοχος ο Μπερτάνς για τη Λετονία και ημίχρονο στη Ρίγα

19:22 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ για τη Λιθουανία που έχει την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
19:22 | 06.09.2025
47-37 με φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις παίρνει "ανάσα" η Λετονία
19:22 | 06.09.2025
9-0 σερί για τους Λιθουανούς!
19:20 | 06.09.2025
47-35 με τον Σιρβίντις ξανά η Λιθουανία
19:20 | 06.09.2025
45-35 με τρίποντο του Σιρβίντις
19:17 | 06.09.2025
42-35 με 1/2 βολές του Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
19:17 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ η Λετονία
19:16 | 06.09.2025
41-35 με τρίποντο ξεφεύγει στο σκορ η Λιθουανία
19:16 | 06.09.2025
38-35 με 1/2 βολές του Πορζίνγκις, ο οποίος είναι "άσφαιρός" μετά τους 10 πόντους στο ξεκίνημα
19:15 | 06.09.2025
Ο Βελίτσκα κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Γιοκουμπάιτις και είναι εξαιρετικός στο ματς!
19:14 | 06.09.2025
38-34 με τον Βελίτσκα να φθάνει τους 14 πόντους για τη Λιθουανία!
19:12 | 06.09.2025
36-34 με βολές του Μαγέρις
19:12 | 06.09.2025
36-33 με το πρώτο καλάθι του Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:10 | 06.09.2025
36-31 με 2/2 βολές του Σιρβίντις για τη Λιθουανία
19:09 | 06.09.2025

Άστοχος στη βολή ο Λετονός

19:08 | 06.09.2025
6 πόντους, όλους σε αυτή την περίοδο από τον Λιθουανό που θα εκτελέσει και μία βολή μετά το τάιμ άουτ
19:06 | 06.09.2025
34-31 με καλάθι και φάουλ του Σμιτς που έχει βγει μπροστά για τη Λετονία στο δεύτερο δεκάλεπτο
19:05 | 06.09.2025
0/2 βολές από τον Πορζίνγκις
19:05 | 06.09.2025
34-29 με 1/2 βολές για τη Λιθουανία
19:03 | 06.09.2025
33-29 "απαντάει" αμέσως ο Κούρουτς για τη Λετονία
19:03 | 06.09.2025
33-26 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις
19:00 | 06.09.2025
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
19:00 | 06.09.2025
30-26 με τον Βαλαντσιούνας να δίνει "ανάσα" στη Λιθουανία
18:58 | 06.09.2025
28-26 με τον Λομάζ να φέρνει τη Λετονία ένα καλάθι μακριά
18:58 | 06.09.2025
28-24 με τον Σμιτς να κάνει ξανά ντέρμπι το ματς
18:55 | 06.09.2025
28-22 μειώνει κι άλλο η Λετονία
18:55 | 06.09.2025
28-20 με τον Λομάζ μειώνει η Λετονία
18:53 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο!
18:51 | 06.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Λιθουανία - Λετονία 28-18
18:50 | 06.09.2025
18:50 | 06.09.2025
28-18 με το πρώτο καλάθι του Βαλαντσιούνας για τη Λιθουανία
18:49 | 06.09.2025
26-18 με τη Λετονία να "αντέχει" μέσω τριπόντων στο ματς
18:48 | 06.09.2025
24-15 με δύο γρήγορα καλάθια ξεφεύγει ξανά η Λιθουανία
18:48 | 06.09.2025
20-15 μειώνει ο Λομάζ για τη Λετονία
18:47 | 06.09.2025
20-13 με τον Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
18:46 | 06.09.2025
3 λεπτά

για το τέλος του δεκαλέπτου

18:45 | 06.09.2025
10 πόντους με 2 τρίποντα έχει στα πρώτα 6,5 λεπτά ο ηγέτης της Λετονίας
18:43 | 06.09.2025
18-13 με σόου του Πορζίνγκις για τη Λετονία!
18:43 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ η Λετονία
18:43 | 06.09.2025
18-10 ασταμάτητοι οι Λιθουανοί
18:42 | 06.09.2025
16-10 με βολές του Πορζίνγκις που έχει πλέον 7 πόντους
18:41 | 06.09.2025
18:41 | 06.09.2025
16-8 με τον Σιρβίντις η Λιθουανία
18:41 | 06.09.2025
5,5 λεπτά

για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

18:40 | 06.09.2025
14-8 μειώνει ο Πορζίνγκις για τη Λετονία
18:39 | 06.09.2025
14-6 με τον Βελίτσκα να έχει πλέον 3/3 τρίποντα
18:37 | 06.09.2025
11-6 με μία βολή αντιαθλητικού για τη Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
10-6 με καταιγισμό τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις
18:34 | 06.09.2025
10-3 "απαντάει" αμέσως η Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
7-3 με τρίποντο του Πορζίνγκις
18:33 | 06.09.2025
7-0 με τον Μπέρτανς! Ιδανικό ξεκίνημα για τους Λιθουανούς
18:32 | 06.09.2025
5-0 με τρίποντο του Βελίτσκα
18:32 | 06.09.2025
2-0 η Λιθουανία
18:31 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:30 | 06.09.2025

Ο αγώνας έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα σε περίπτωση πρόκρισης επί του Ισραήλ

18:30 | 06.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λιθουανία - Λετονία για τους "16" του Eurobasket 2025

18:29 | 06.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
