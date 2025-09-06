Λιθουανία – Λετονία live για το Eurobasket 2025

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει τη Λετονία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των “16” του Eurobasket, με το νικητή να περιμένει την… Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Eurobasket 2025Αγώνας για τους «16»
47 - 37
2η περίοδος
19:44 | 06.09.2025
52-41 με βολές για τη Λιθουανία
19:43 | 06.09.2025
Πρόβλημα για τη Λιθουανία με τον Βελίτσκα να έχει ματώσει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια
19:42 | 06.09.2025
50-41 με τον Μπλάζεβιτς αυξάνουν τη διαφορά οι Λιθουανοί
19:41 | 06.09.2025
48-41 με φοβερό φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις σε δικό του άστοχο τρίποντο!
19:40 | 06.09.2025
48-39 με 1/2 βολές του Ρατζεβίτσιους
19:40 | 06.09.2025
47-39 με τον Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:36 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:26 | 06.09.2025
Η Λιθουανία είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, με τον Βελίτσκα να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση και με ένα σερί 9-0 στο τέλος του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +10 επί της Λετονίας στο 20'.
19:25 | 06.09.2025
Σκορ ημιχρόνου: Λιθουανία - Λετονία 47-37
19:23 | 06.09.2025
Άστοχος ο Μπερτάνς για τη Λετονία και ημίχρονο στη Ρίγα
19:22 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ για τη Λιθουανία που έχει την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
19:22 | 06.09.2025
47-37 με φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις παίρνει "ανάσα" η Λετονία
19:22 | 06.09.2025
9-0 σερί για τους Λιθουανούς!
19:20 | 06.09.2025
47-35 με τον Σιρβίντις ξανά η Λιθουανία
19:20 | 06.09.2025
45-35 με τρίποντο του Σιρβίντις
19:17 | 06.09.2025
42-35 με 1/2 βολές του Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
19:17 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ η Λετονία
19:16 | 06.09.2025
41-35 με τρίποντο ξεφεύγει στο σκορ η Λιθουανία
19:16 | 06.09.2025
38-35 με 1/2 βολές του Πορζίνγκις, ο οποίος είναι "άσφαιρός" μετά τους 10 πόντους στο ξεκίνημα
19:15 | 06.09.2025
Ο Βελίτσκα κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Γιοκουμπάιτις και είναι εξαιρετικός στο ματς!
19:14 | 06.09.2025
38-34 με τον Βελίτσκα να φθάνει τους 14 πόντους για τη Λιθουανία!
19:12 | 06.09.2025
36-34 με βολές του Μαγέρις
19:12 | 06.09.2025
36-33 με το πρώτο καλάθι του Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:10 | 06.09.2025
36-31 με 2/2 βολές του Σιρβίντις για τη Λιθουανία
19:09 | 06.09.2025
Άστοχος στη βολή ο Λετονός
19:08 | 06.09.2025
6 πόντους, όλους σε αυτή την περίοδο από τον Λιθουανό που θα εκτελέσει και μία βολή μετά το τάιμ άουτ
19:06 | 06.09.2025
34-31 με καλάθι και φάουλ του Σμιτς που έχει βγει μπροστά για τη Λετονία στο δεύτερο δεκάλεπτο
19:05 | 06.09.2025
0/2 βολές από τον Πορζίνγκις
19:05 | 06.09.2025
34-29 με 1/2 βολές για τη Λιθουανία
19:03 | 06.09.2025
33-29 "απαντάει" αμέσως ο Κούρουτς για τη Λετονία
19:03 | 06.09.2025
33-26 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις
19:00 | 06.09.2025
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
19:00 | 06.09.2025
30-26 με τον Βαλαντσιούνας να δίνει "ανάσα" στη Λιθουανία
18:58 | 06.09.2025
28-26 με τον Λομάζ να φέρνει τη Λετονία ένα καλάθι μακριά
18:58 | 06.09.2025
28-24 με τον Σμιτς να κάνει ξανά ντέρμπι το ματς
18:55 | 06.09.2025
28-22 μειώνει κι άλλο η Λετονία
18:55 | 06.09.2025
28-20 με τον Λομάζ μειώνει η Λετονία
18:53 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο!
18:51 | 06.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Λιθουανία - Λετονία 28-18
18:50 | 06.09.2025
18:50 | 06.09.2025
28-18 με το πρώτο καλάθι του Βαλαντσιούνας για τη Λιθουανία
18:49 | 06.09.2025
26-18 με τη Λετονία να "αντέχει" μέσω τριπόντων στο ματς
18:48 | 06.09.2025
24-15 με δύο γρήγορα καλάθια ξεφεύγει ξανά η Λιθουανία
18:48 | 06.09.2025
20-15 μειώνει ο Λομάζ για τη Λετονία
18:47 | 06.09.2025
20-13 με τον Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
18:46 | 06.09.2025
3 λεπτά
για το τέλος του δεκαλέπτου
18:45 | 06.09.2025
10 πόντους με 2 τρίποντα έχει στα πρώτα 6,5 λεπτά ο ηγέτης της Λετονίας
18:43 | 06.09.2025
18-13 με σόου του Πορζίνγκις για τη Λετονία!
18:43 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ η Λετονία
18:43 | 06.09.2025
18-10 ασταμάτητοι οι Λιθουανοί
18:42 | 06.09.2025
16-10 με βολές του Πορζίνγκις που έχει πλέον 7 πόντους
18:41 | 06.09.2025
18:41 | 06.09.2025
16-8 με τον Σιρβίντις η Λιθουανία
18:41 | 06.09.2025
5,5 λεπτά
για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
18:40 | 06.09.2025
14-8 μειώνει ο Πορζίνγκις για τη Λετονία
18:39 | 06.09.2025
14-6 με τον Βελίτσκα να έχει πλέον 3/3 τρίποντα
18:37 | 06.09.2025
11-6 με μία βολή αντιαθλητικού για τη Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
10-6 με καταιγισμό τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις
18:34 | 06.09.2025
10-3 "απαντάει" αμέσως η Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
7-3 με τρίποντο του Πορζίνγκις
18:33 | 06.09.2025
7-0 με τον Μπέρτανς! Ιδανικό ξεκίνημα για τους Λιθουανούς
18:32 | 06.09.2025
5-0 με τρίποντο του Βελίτσκα
18:32 | 06.09.2025
2-0 η Λιθουανία
18:31 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:30 | 06.09.2025
Ο αγώνας έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα σε περίπτωση πρόκρισης επί του Ισραήλ
18:30 | 06.09.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λιθουανία - Λετονία για τους "16" του Eurobasket 2025
18:29 | 06.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
