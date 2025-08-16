Συμβαίνει τώρα:
Λίβερπουλ: Απομακρύνθηκε αμέσως από το Άνφιλντ ο οπαδός με το αμαξίδιο που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Σεμένιο

Η πρεμιέρα της φετινής Premier League στιγματίστηκε από αυτό το απίστευτο περιστατικό
Λίβερπουλ: Απομακρύνθηκε αμέσως από το Άνφιλντ ο οπαδός με το αμαξίδιο που επιτέθηκε ρατσιστικά στον Σεμένιο

Οπαδός της Λίβερπουλ σε αμαξίδιο κατάφερε να γίνει ο αρνητικός πρωταγωνιστής της φετινής πρεμιέρας της Premier League. Ο συγκεκριμένος άνδρας εξαπέλυσε ρατσιστική επίθεση στον Αντουάν Σεμένιο της Μπόρνμουθ, στη νίκη της Λίβερπουλ με 4-2 μέσα στο “Άνφιλντ”.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ, ο συγκεκριμένος φίλος της Λίβερπουλ του έκανε ρατσιστική επίθεση -μαζί με χειρονομίες- και έτσι, ζήτησε από τον διαιτητή να λάβει τα μέτρα του, για να ακουστούν στη συνέχεια και σχετική οδηγίες από τα μεγάφωνα προς τους οπαδούς.

Άμεσα, επενέβη η αστυνομία και οδήγησε τον οπαδό της Λίβερπουλ εκτός Ανφιλντ.

Ο Άρνε Σλοτ συνεχάρη τον Σεμένιο, ο οποίος -μετά το περιστατικό- πέτυχε τα δυο γκολ της Μπόρνμουθ, ισοφαρίζοντας προσωρινά σε 2-2, πριν έρθουν οι Κιέζα και Σαλάχ, για να “λυτρώσουν” τους γηπεδούχους (4-2). Μάλιστα, ο προπονητής των “ρεντς” εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πνευματική δύναμη του παίκτη.

