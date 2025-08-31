Λίβερπουλ – Άρσεναλ 1-0: Η τρομερή εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι έκρινε το «μεγάλο» ματς της Premier League

Ακάθεκτοι συνεχίζουν οι πρωταθλητές στην Premier League. Η Λίβερπουλ έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της Άρσεναλ εντός έδρας με 1-0, με τον Ντομινίκ Σομποσλάι να βάζει την “υπογραφή’ του στο ντέρμπι.

Για 83 λεπτά το Λίβερπουλ – Άρσεναλ δεν είχε προσφέρει τίποτα απολύτως σε όσους το παρακολούθησαν. Ντέρμπι άνευρο, χωρίς δυνατές μονομαχίες και ελάχιστες φάσεις.

Μέχρι που οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα μακρινό φάουλ και στον άξονα. Ο Σομποσλάι είχε… έμπνευση και θάρρος και με ένα ασύλληπτο σουτ “κάρφωσε” την μπάλα στο “παράθυρο” του Ράγια και με το φοβερό αυτό γκολ η Λίβερπουλ επικράτησε 1-0, υποχρεώνοντας από νωρίς την εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League στην πρώτη εφετινή της ήττα.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 30/08

Τσέλσι-Φούλαμ 2-0

(45’+9′ Ζοάο Πέδρο, 56′ πεν. Φερνάντες)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι 3-2

(27′ αυτ. Κούλεν, 57′ Εμπουεμό, 90’+7′ Μπρούνο – 55′ Φόστερ, 66’ Άντονι)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 2-1

(82′ Λε Φι, 90’+6′ Ισίντορ – 77′ Τιάγκο)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ 0-1

(5′ Εβανίλσον)

Γουλβς-Έβερτον 2-3

(21′ Χι-Τσαν, 79′ Γκόμες – 7′ Μπέτο, 33′ Εντιαγέ, 55′ Ντούσμπερι – Χολ)

Λιντς-Νιούκαστλ 0-0

Κυριακή 31/08

Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι 2-1

(67′ Μίλνερ, 89′ Γκρούντα – 34′ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ 0-3

(84′ Μπόουεν, 88′ Πακετά, 90’+1′ Γουίλσον)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ 1-0

(83′ Σόμποσλάι)