Λίβερπουλ – Φούλαμ 2-0: «Καθάρισε» μέσα σε τέσσερα λεπτά και επέστρεψε στις νίκες στην Premier League

Η Λίβερπουλ δεν βρήκε ιδιαίτερη αντίσταση από τη Φούλαμ, μέσα στο “Άνφιλντ”. Οι “ρεντς” επικράτησαν 2-0, με δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών και παρέμειν στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Η Λίβερπουλ κρατήθηκε στην 5η θέση της Premier League και παράλληλα.. έφτιαξε ψυχολογία ενόψει της ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν (14.04.2026), όπου καλείται να κάνουν μία μεγάλη ανατροπή μετά το εις βάρος της 2-0 του “Παρκ ντε Πρενς”.

Στο 37′, ο 17χρονος Ενγκουμόα απέφυγε τον αντίπαλό του και με ένα υπέροχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στη γωνία, για το 1-0. Και πριν προλάβει η Φούλαμ να αντιδράσει (40′), ο Σαλάχ με άψογο τελείωμα έκανε το 2-0, “κλειδώνοντας” έτσι τη νίκη για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λίβερπουλ έριξε ρυθμό, η Φούλαμ βρήκε χώρους και στο 78′ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει, με τον Σμιθ-Ρόου να ασχοχεί από πλεονεκτική θέση.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

(42′, 83′ Μαυροπάνος – 66′, 68’Καστεγιάνος)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

(35′ Γκιόκερες – 17′ Κρουπί, 74′ Σκοτ)

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

(3′, 76′ Ιγκόρ – 26′ Μπέτο, 90’+1′ Nτιούσμπερι Χολ)

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

(43′, 89′ Βίφερ)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (Αναβολή)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (Αναβολή)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

(36′ Ενγκουμόα, 40′ Σαλάχ)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)