Λίβερπουλ – Γαλατασαράι: Ο τραυματισμός του Λανγκ σόκαρε το Άνφιλντ

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι για τη φάση των 16 του Champions League, ο Νόα Λανγκ είχε έναν φρικιαστικό τραυματισμό, όταν έπεσε πάνω στις πινακίδες μετά από μία μονομαχία.

Ο Λανγκ της Γαλατασαράι αντιλήφθηκε κατευθείαν ότι έκοψε το δάχτυλό του και έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να πονά πολύ, καθώς μερικοί κάνουν λόγο για βαθύ κόψιμο στο δάχτυλό του, ενώ κάποιοι στην Τουρκία μιλούν ακόμα για μερικό ακρωτηριασμό.

Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας θα χρειαστεί σίγουρα χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός που «πάγωσε το γήπεδο της Λίβερπουλ. Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας χειροκρότησαν τον Ολλανδό κατά την αποχώρησή του με το φορείο.

Ο Φριμπόνγκ της Λίβερπουλ σε δηλώσεις που έδωσε μετά τη νίκη της ομάδας του ανέφερε: «Πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…»