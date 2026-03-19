Λίβερπουλ – Γαλατασαράι: Ο τραυματισμός του Λανγκ σόκαρε το Άνφιλντ

Έκοψε το δάχτυλό του στις πινακίδες ο ποδοσφαιριστής της τουρκικής ομάδας
Ο Λανγκ αποχωρεί τραυματίας από το Λίβερπουλ - Γαλατασαράι / REUTERS/Phil Noble

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι για τη φάση των 16 του Champions League, ο Νόα Λανγκ είχε έναν φρικιαστικό τραυματισμό, όταν έπεσε πάνω στις πινακίδες μετά από μία μονομαχία.

Ο Λανγκ της Γαλατασαράι αντιλήφθηκε κατευθείαν ότι έκοψε το δάχτυλό του και έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να πονά πολύ, καθώς μερικοί κάνουν λόγο για βαθύ κόψιμο στο δάχτυλό του, ενώ κάποιοι στην Τουρκία μιλούν ακόμα για μερικό ακρωτηριασμό.

 

Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας θα χρειαστεί σίγουρα χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός που «πάγωσε το γήπεδο της Λίβερπουλ. Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας χειροκρότησαν τον Ολλανδό κατά την αποχώρησή του με το φορείο.

 

Ο Φριμπόνγκ της Λίβερπουλ σε δηλώσεις που έδωσε μετά τη νίκη της ομάδας του ανέφερε: «Πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει… πονάει…»

