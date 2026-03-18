Champions League: Η Λίβερπουλ έκανε την ανατροπή και έκλεισε ραντεβού με την Παρί στους «8», πρόκριση για Μπάγερν και Ατλέτικο

Η Λίβερπουλ ισοπέδωσε την Γαλατασαράι και έκανε την ανατροπή για να πάρει την πρόκριση και το εισιτήριο για τους 8 του Champions League, εκεί όπου θα συναντήσει την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Τότεναμ πίεσε πολύ την Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν την πρόκριση για να συναντήσουν την Μπαρτσελόνα στην επόμενη φάση.

Η Μπάγερν Μονάχου διέλυσε για δεύτερη φορά κερδίζοντας 4-1 την Αταλάντα και θα βρει την Ρεάλ Μαδρίτης στα προημιτελικά του Champions League σε ένα κλασικό ντέρμπι της διοργάνωσης.

Η Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι με την Νιουκάστλ έδωσε παράσταση στο Καμπ Νου και κέρδισε 7-2 με πρωταγωνιστές τους Ραφίνια και Λεβαντόφσκι, που έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σκοράρει δύο γκολ σε ένα παιχνίδι στη διοργάνωση.

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε πιεστικά στο Άνφιλντ και προσπάθησε από νωρίς να προηγηθεί και το κατάφερε με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τσακίρ για να φέρει στα ίσα το ζευγάρι. Ο Ούγγρος κέρδισε και πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως ο Σαλάχ δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσακίρ που έπεσε σωστά και απέκρουσε με τα πόδια.

Ο Τούρκος τερματοφύλακας έκανε τεράστια διπλή επέμβαση στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, νικώντας Σαλάχ και Βιρτζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι κόκκινοι έκαναν πάρτι στο Άνφιλντ και σε ένα δίλεπτο πήραν προβάδισμα πρόκρισης με γκολ των Εκιτικέ και Χραφενμπεργκ. Ο Σαλάχ στο 62′ με απίθανο πλασέ έκανε το 4-0 στο παιχνίδι για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του Σλοτ.

Η Λίβερπουλ στους 8 θα παίξει με την Παρί Σεν Ζερμέν σε μία μάχη που αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ.

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1

Το παιχνίδι στο Μόναχο ήταν διαδικαστικό και η Μπάγερν είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκειά του. Ο Κέιν έκανε το 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 25′.

Ο Κέιν έκανε το 2-0 με υπέροχο σουτ στο 54′ και δύο λεπτά αργότερα έκανε ασίστ στον Καρλ για το 3-0. Ο Λουίς Ντίας στο 70′ έκανε το 4-0 για να πετύχει το συνολικά δέκατο γκολ των Βαυαρών στο ζευγάρι. Ο Σάμαρτζιτς μείωσε σε 4-1, όμως αυτό δεν αρκούσε και οι Βαυαροί θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ σε ένα κλασικό ντέρμπι του Champions League.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Η Τότεναμ στην προσπάθειά της να κάνει την ανατροπή βρέθηκε να προηγείται με κεφαλιά του Κολό Μουανί στο πρώτο μέρος του αγώνα και πίεζε και για δεύτερο γκολ.

Ο Άλβαρες όμως, έβαλε τέλος στα όνειρα των Λονδρέζων με απίθανο σουτ με το δεξί μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τσάβι Σίμονς έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι με ωραίο πλασέ, όμως ο Χάντσκο στο 75′ μετά από ασίστ του Άλβαρες έκοψε τα φτερά των Άγγλων και έστειλε την ομάδα του Σιμεόνε στους 8 κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο Σίμονς στις καθυστερήσεις με πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Τότεναμ.

Στο πρώτο παιχνίδι της βραδιας η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Nιουκάστλ και εξασφάλισε εύκολα το εισιτήριο για τους «8» του Champions League.