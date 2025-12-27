Λίβερπουλ – Γουλβς 2-1: Έπιασαν τετράδα στην Premier League οι «ρεντς», πρώτο γκολ από τον Βιρτς

Τρίτη σερί νίκη για τη Λίβερπουλ στην Premier League. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ επικράτησε 2-1 της Γουλβς στο Άνφιλντ κι έτσι ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Premier League (32 βαθμοί).

Το σκορ άνοιξε για τη Λίβερπουλ ο Γκράβενμπερχ στο 41′, έπειτα από ασίστ του Φρίμπονγκ, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα οι γηπεδούχοι πέτυχαν το 2-0 με το πρώτο γκολ του Φλόριαν Βιρτς με τη φανέλα της, τέρμα που ο Γερμανός πανηγύρισε έξαλλα.

Η αναμέτρηση ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο ομάδων μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα τον Ιούλιο του 2025. Πριν από τη σέντρα, οι γιοι του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού συνόδευσαν τις μασκότ των συλλόγων στον αγωνιστικό χώρο, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης που συγκίνησε το Άνφιλντ.

Η ουραγός Γουλβς -που παραμένει χωρίς νίκη εδώ και 18 αγωνιστικές και με μόλις 2 βαθμούς- κατάφερε να μειώσει στο τελικό 2-1 με τέρμα του Μπουένο στο 51′.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 18ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ 1-0

(24’ Ντόργκου)

Σάββατο, 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(54’ Χάτσινσον – 48’ Ρέιντερς, 83’ Σερκί)

Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1

(14’ Έντεγκααρντ, 52’ αυτ.Ρίτερ – 64’ Γκόμες)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1

(7’, 51’, 90’+6’ Σάντε, 39’ αυτ.Πέτροβιτς – 75’ Σεμένιο)

Μπέρνλι-Έβερτον 0-0

Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1

(41′ Χράφερνμπερχ, 42′ Βιρτς – 51′ Μπουένο)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1

(85′ Ραούλ Χιμένες)