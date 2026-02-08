Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Οι «πολίτες» πέτυχαν απίστευτη ανατροπή στο Άνφιλντ και παρέμειναν στο κυνήγι της Άρσεναλ

Μεγάλη νίκη, που κράτησε σταθερή την βαθμολογική της απόσταση από την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ, πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Λίβερπουλ (1-2).

Η Λίβερπουλ ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 84’ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι, όμως η Μάντσεστερ Σίτι με ασίστ του Χάλαντ στην ισοφάριση του Σίλβα και γκολ του Νορβηγού με εκτέλεση πέναλτι, γύρισε το ματς (1-2).

Με το επικό αυτό “διπλό”, η Μάντσεστερ Σίτι κρατήθηκε στο -6 από τους “κανονιέρηδες” και στο κόλπο του τίτλου, αφήνοντας τη Λίβερπουλ στους 39 βαθμούς και στο -4 από την Ευρώπη.

Με τον Άλισον να έχει ανέβει στην αντίπαλη εστία στο τέλος του αγώνα, ο Σερκί κατάφερε να κάνει το 3-1 σε κενή εστία στο 90+10′, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Σόμποσλαϊ στην προσπάθεια να σταματήσει τον Χάαλαντ όσο η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, με το γκολ να ακυρώνεται και τον Ούγγρο να αποβάλλεται.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 25ης αγωνιστικής

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0

(38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)

Φούλαμ – Έβερτον 1-2

(18′ αυτ. Μικολένκο / 75′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83′ αυτ. Λένο)

Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2

(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)

Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0

(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90+3′ Γιόκερες)

Γουλβς – Τσέλσι 1-3

(54′ Αροκοντάρε / 13′ πεν., 35′ πεν., 38′ Πάλμερ)

Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1

(55′ Ράιαν / 22′ Ρότζερς)

Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3

(24′ Μπότμαν, 79′ πεν. Γκιμαράες – 37′ Ζανέλτ, 45+2′ πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά)

Μπράιτον – Νιούκαστλ 0-1

(61′ Σαρ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2

(74′ Σόμποσλαϊ / 84′ Μ. Σίλβα, 90+3′ Χάλαντ)