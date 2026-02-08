Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Οι «πολίτες» πέτυχαν απίστευτη ανατροπή στο Άνφιλντ και παρέμειναν στο κυνήγι της Άρσεναλ

Μεγάλη νίκη, που κράτησε σταθερή την βαθμολογική της απόσταση από την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ, πήρε η Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Λίβερπουλ (1-2).
Η Λίβερπουλ ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 84’ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι, όμως η Μάντσεστερ Σίτι με ασίστ του Χάλαντ στην ισοφάριση του Σίλβα και γκολ του Νορβηγού με εκτέλεση πέναλτι, γύρισε το ματς (1-2).
Με το επικό αυτό “διπλό”, η Μάντσεστερ Σίτι κρατήθηκε στο -6 από τους “κανονιέρηδες” και στο κόλπο του τίτλου, αφήνοντας τη Λίβερπουλ στους 39 βαθμούς και στο -4 από την Ευρώπη.
Με τον Άλισον να έχει ανέβει στην αντίπαλη εστία στο τέλος του αγώνα, ο Σερκί κατάφερε να κάνει το 3-1 σε κενή εστία στο 90+10′, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Σόμποσλαϊ στην προσπάθεια να σταματήσει τον Χάαλαντ όσο η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, με το γκολ να ακυρώνεται και τον Ούγγρο να αποβάλλεται.
Αποτελέσματα και σκόρερ της 25ης αγωνιστικής
Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
(26′ Μπογκλ, 30′ Οκαφόρ, 49′ Κάλβερτ-Λιούιν / 86′ Λούκα)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ 2-0
(38′ Εμπεουμό, 81′ Φερνάντες)
Φούλαμ – Έβερτον 1-2
(18′ αυτ. Μικολένκο / 75′ Ντιούσμπερι-Χολ, 83′ αυτ. Λένο)
Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ 0-2
(13′ Σάμερβιλ, 26′ Καστεγιάνος)
Άρσεναλ – Σάντερλαντ 3-0
(42′ Θουμπιμέντι, 66′, 90+3′ Γιόκερες)
Γουλβς – Τσέλσι 1-3
(54′ Αροκοντάρε / 13′ πεν., 35′ πεν., 38′ Πάλμερ)
Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα 1-1
(55′ Ράιαν / 22′ Ρότζερς)
Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ 2-3
(24′ Μπότμαν, 79′ πεν. Γκιμαράες – 37′ Ζανέλτ, 45+2′ πεν. Τιάγκο, 85′ Ουαταρά)
Μπράιτον – Νιούκαστλ 0-1
(61′ Σαρ)
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2
(74′ Σόμποσλαϊ / 84′ Μ. Σίλβα, 90+3′ Χάλαντ)