Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν έχουν ξεχάσει αυτό που προσπάθησε να κάνει πρόσφατα η ομάδα τους με τη συμμετοχή της στη European Super League.

Οι αντιδράσεις των οπαδών στην Αγγλία, μετά την –αρχική τουλάχιστον- είσοδο των… μεγάλων ομάδων στη European Super League- έφεραν αλλαγή στον τρόπο λήψεις αποφάσεων της Λίβερπουλ, σύμφωνα με απόφαση της ίδιας της διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα στο κλαμπ θα δημιουργηθεί άμεσα μια επιτροπή που θα συνδιαλέγεται με τα διευθυντικά στελέχη, ενώ ο πρόεδρος αυτής θα παίρνει μέρος στα διοικητικά συμβούλια του συλλόγου και θα εκφράζει την άποψη των οπαδών για τα θέματα που θα προκύπτουν.

«Εκπληρώνουμε την υπόσχεση για περισσότερη ανάμειξη των οπαδών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.» αναφέρεται χαρακτηριστικά από πλευράς Λίβερπουλ.

Όπως προκύπτει, τα μέλη της επιτροπής θα έχουν διετή θητεία και θα εκλέγονται μέσω ψηφοφορίας. Η απόφαση γι’ αυτή την πρωτοβουλία πάρθηκε μετά από διαδοχικές συναντήσεις με μέλη των συνδέσμων οπαδών των «κόκκινων».

«Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε με τους οπαδούς της Λίβερπουλ τις επόμενες εβδομάδες, αλλά όταν έχουμε αυτές τις αρχές είναι ένα μεγάλο βήμα και ανυπομονούμε να επισημοποιήσουμε και τις λεπτομέρειες για τη μορφή που θα έχει το εγχείρημα μέσα στο καλοκαίρι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκτελεστικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Μπίλι Χόγκαν.

We are set to launch a new Supporters Board in a new initiative which will deliver meaningful fan representation at main board and executive levels.



This is part of the Club’s commitment to put supporters at the heart of its decision-making processes.