Λίβερπουλ – Μπράιτον στους 32 του FA Cup: Όλα τα ζευγάρια

Λίβερπουλ - Μπράιτον και Νιούκαστλ - Άστον Βίλα είναι τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν
ΦΩΤΟ Reuters

Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια στην φάση των 32 του FA Cup, με τις κορυφαίες ομάδες της Premier League να έχουν βατό αντίπαλο, εκτός από τη Λίβερπουλ που θα αγωνιστεί με την Μπράιτον του Κωστούλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σάλφορντ-Σουίντον που θα διεξαχθεί στις 20 Ιανουαρίου, ενώ η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει τη Γουίγκαν και η Τσέλσι τη Χαλ.

Λίβερπουλ-Μπράιτον
Στόουκ-Φούλαμ
Όξφορντ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ
Σαουθάμπτον-Λέστερ
Ρέξαμ-Ίπσουιτς
Άρσεναλ-Γουίγκαν
Χαλ-Τσέλσι
Μπάρτον-Γουέστ Χαμ
Μπέρνλι-Μάνσφιλντ
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι
Γκρίμσμπι-Γουλβς
Άστον Βίλα-Νιουκάστλ
Μάντσεστερ Σίτι- Σάλφορντ/Σουίντον
Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ
Μπέρμιγχαμ-Λιντς

