Λίβερπουλ – Νιουκάστλ 4-1: Εκιτικέ και Βιρτζ χάρισαν το τρίποντο στους κόκκινους

Η Λίβερπουλ πήρε σημαντική νίκη με 4-1 κόντρα στη Νιουκάστλ στο Άνφιλντ» στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Νιουκάστλ προηγήθηκε με τον Γκόρντον στο 36′, όμως αυτό δεν κράτησε για πολύ, καθώς πέντε λεπτά αργότερα ο Εκιτικέ, μετά από πάσα του Βιρτζ έκανε το 1-1. Ο Γάλλος στο 43′ ΄έδωσε και το προβάδισμα στη Λίβερπουλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 67′ ο Βιρτζ με ωραίο πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής «καθάρισε» για τους κόκκινους. Στις καθυστερήσεις, ο Κονατέ με πλασέ μετά από λάθος του Πόουπ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για τη Λίβερπουλ, που πήρε μία απαραίτητη νίκη για να μην χάσει την επαφή με τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Η ομάδα του Σλοτ είναι στην 5η θέση της Premier League με 39 βαθμούς, ενώ οι «καρακάξες» στη 10η θέση με 33 βαθμούς.