Λίβερπουλ: Ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών στον δράστη της επίθεσης κατά την παρέλαση για την κατάκτηση της Premier League

Η Αγγλία αλλά και ο πλανήτης βρέθηκαν σε κατάσταση σοκ στις 26 Μαΐου του 2025, όταν στην παρέλαση της Λίβερπουλ -για την κατάκτηση της Premier League- ένας άνδρας όρμησε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος που πανηγύριζε την επιτυχία της ομάδας του Άρνε Σλοτ, στην Water Street.

Ο 53χρονος Πολ Ντόιλ έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του στον κόσμο της Λίβερπουλ και τραυμάτισε 27 ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σχεδόν επτά μήνες μετά, η αγγλική δικαιοσύνη τιμώρησε τον δράστη. Όπως ανέφερε και το BBC, ο Πολ Ντόιλ καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 21 ετών και έξι μηνών.

Ο 54χρονος καταδικάστηκε για 31 αδικήματα, ανάμεσα στα οποία:

επικίνδυνη οδήγηση

εννέα κατηγορίες πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση

17 κατηγορίες απόπειρας πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης

τρεις κατηγορίες τραυματισμού με πρόθεση

Κατά την γνωστοποίηση της ποινής, ο δικαστής Andrew Menary KC δήλωσε ότι ο Ντόιλ “πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από άκρα ανθρώπων”, προκαλώντας “καταστροφή”.

Ο δικαστής είπε στον Ντόιλ: “Έχασες την ψυχραιμία σου σε μια κρίση οργής, αποφασισμένος να περάσεις με το αυτοκίνητο μέσα από το πλήθος, ανεξάρτητα από τις συνέπειες”.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας Paul Greaney KC περιέγραψε νωρίτερα λεπτομέρειες από το παρελθόν του Ντόιλ μεταξύ των ηλικιών 18 και 22, συμπεριλαμβανομένου του “δαγκώματος του αυτιού ενός ναύτη”.