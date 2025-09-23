Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1: Ο Εκιτικέ λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους έστειλε στους 16 του Carabao Cup

Η Λίβερπουλ για ακόμα μία φορά βρήκε τη λύση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη φορά, κόντρα στη Σαουθάμπτον, ο Εκιτικέ σκόραρε στο 85′ και οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση του Carabao Cup.

Ο Ίσακ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο 43′ με ωραίο δεξί πλασέ, εκμεταλλευόμενος το λάθος στην άμυνα της Σαουθάμπτον. Οι «άγιοι» αντέδρασαν και στο 76′ με τον Τσαρλς να εκτελεί τον Μαμαρντασβίλι μέσα από τη μικρή περιοχή. Στο 85′ ο Εκιτικέ πλάσαρε σε κενή εστία, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ασίστ του Κιέζα στην αναμέτρηση.

Ο Γάλλος επιθετικός της Λίβερπουλ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στους πανηγυρισμούς μετά το γκολ της νίκης του και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες μέχρι τη λήξη.