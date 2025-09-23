Αθλητικά

Λίβερπουλ – Σαουθάμπτον 2-1: Ο Εκιτικέ λύτρωσε τους «κόκκινους» και τους έστειλε στους 16 του Carabao Cup

Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε το καθήκον της η ομάδα του Σλοτ
Ο Εκιτικέ πανηγυρίζει το γκολ της νίκης της Λίβερπουλ
Ο Εκιτικέ πανηγυρίζει το γκολ της νίκης της Λίβερπουλ/ REUTERS/Phil Noble

Η Λίβερπουλ για ακόμα μία φορά βρήκε τη λύση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη φορά, κόντρα στη Σαουθάμπτον, ο Εκιτικέ σκόραρε στο 85′ και οδήγησε την ομάδα του στην επόμενη φάση του Carabao Cup.

Ο Ίσακ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο 43′ με ωραίο δεξί πλασέ, εκμεταλλευόμενος το λάθος στην άμυνα της Σαουθάμπτον. Οι «άγιοι» αντέδρασαν και στο 76′ με τον Τσαρλς να εκτελεί τον Μαμαρντασβίλι μέσα από τη μικρή περιοχή. Στο 85′ ο Εκιτικέ πλάσαρε σε κενή εστία, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ασίστ του Κιέζα στην αναμέτρηση. 

 

Ο Γάλλος επιθετικός της Λίβερπουλ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα στους πανηγυρισμούς μετά το γκολ της νίκης του και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες μέχρι τη λήξη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo