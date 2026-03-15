Αθλητικά

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Ο Ριτσάρλισον «πάγωσε» στο φινάλε το Άνφιλντ

Στην 5η θέση έμεινε η Λίβερπουλ, οριακά πάνω από τη «ζώνη» του υποβιβασμού η Τότεναμ
Ο Ριτσάρλισον πανηγυρίζει κόντρα στη Λίβεπρουλ / REUTERS/Phil Noble

Η Λίβερπουλ κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι και το 90ο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Ριτσάρλισον “χτύπησε” στο φινάλε και χάρισε το βαθμό τις ισοπαλίας στην Τότεναμ, με το 1-1 στο Άνφιλντ.

Έχοντας ανοίξει το σκορ από το 18′ με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαμποσλάι, η Λίβερπουλ απέτυχε να “τελειώσει” το ματς με ένα δεύτερο γκολ και το πλήρωσε, με την Τότεναμ να ισοφαρίζει σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.

Οι “κόκκινοι” έμειναν έτσι στον ένα βαθμό και έχασαν την ευκαιρία να “πιάσουν” την Άστον Βίλα στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League, ενώ τα “σπιρούνια” πήραν ένα πολύ σημαντικό βαθμό, που τους διατηρεί οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
49
37
29
29
Newsit logo
Newsit logo