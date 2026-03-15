Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Ο Ριτσάρλισον «πάγωσε» στο φινάλε το Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι και το 90ο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Ριτσάρλισον “χτύπησε” στο φινάλε και χάρισε το βαθμό τις ισοπαλίας στην Τότεναμ, με το 1-1 στο Άνφιλντ.

Έχοντας ανοίξει το σκορ από το 18′ με φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαμποσλάι, η Λίβερπουλ απέτυχε να “τελειώσει” το ματς με ένα δεύτερο γκολ και το πλήρωσε, με την Τότεναμ να ισοφαρίζει σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.

Οι “κόκκινοι” έμειναν έτσι στον ένα βαθμό και έχασαν την ευκαιρία να “πιάσουν” την Άστον Βίλα στην 4η θέση της βαθμολογίας της Premier League, ενώ τα “σπιρούνια” πήραν ένα πολύ σημαντικό βαθμό, που τους διατηρεί οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στο πρωτάθλημα Αγγλίας.