Αθλητικά

Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς βασικοί με την εθνική Σερβίας, στο ματς με τη Λετονία

Ο αγώνας για τον 11ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 έχει έντονο “χρώμα” από Super League
Ο Λούκα Γιόβιτς (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Λούκα Γιόβιτς (ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε φανέλα βασικού στην εθνική Σερβίας -στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026- καθώς ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς επέλεξε τον φορ της ΑΕΚ να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Στην αρχική ενδεκάδα της Σερβίας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, που παίζει τακτικά στη θέση του δεξιού full – back. Αντιθέτως, ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη -που επίσης είναι στην αποστολή της Σερβίας- έμεινε εκτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo