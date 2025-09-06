Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς βασικοί με την εθνική Σερβίας, στο ματς με τη Λετονία

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε φανέλα βασικού στην εθνική Σερβίας -στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026- καθώς ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς επέλεξε τον φορ της ΑΕΚ να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Στην αρχική ενδεκάδα της Σερβίας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, που παίζει τακτικά στη θέση του δεξιού full – back. Αντιθέτως, ο Ούρος Ράτσιτς του Άρη -που επίσης είναι στην αποστολή της Σερβίας- έμεινε εκτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι.