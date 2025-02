Λούκα Ντόντσιτς: Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο GM των Μάβερικς που τον έστειλε στους Λος Άντζελες Λέικερς

Η ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς με τον Άντονι Ντέιβις προκάλεσε… σεισμό στο NBA και οι οπαδοί των Ντάλας Μάβερικς είναι έξαλλοι με τον GM της ομάδας, Νίκο Χάρισον, ο οποίος και έστειλε τον Σλοβένο σούπερ σταρ στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN μάλιστα, ο Χάρισον αναγκάστηκε να αυξήσει την ασφάλεια στο σπίτι του στο Ντάλας μετά την ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς, καθώς δέχεται πλέον απειλές για τη ζωή του, από οπαδούς των Μάβερικς, που του καταλογίζουν το χειρότερο trade στην ιστορία του NBA.

Το άλλοτε στέλεχος της Nike, δεν βρέθηκε για το λόγο αυτό ούτε στην παρουσίαση των Άντονι Ντέιβις και Μαξ Κρίστι, ενώ πλέον υπάρχουν φόβοι και για την παρουσία του στο γήπεδο της ομάδας.

.@espn_macmahon on tonight’s Mavs game in Dallas:



“Nico Harrison has been subjected to death threats, security is going to be beefed up. There will be protests outside. Lines have been crossed” pic.twitter.com/rEyBoNIbAu