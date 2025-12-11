Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ live για την 6η αγωνιστική του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς στην 6η αγωνιστική του Europa League και θέλει να πάρει τη νίκη για να αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα για πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Χωρίς τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Μιχαηλίδη, Λόβρεν και Σάστρε στη Βουλγαρία ο «Δικέφαλος του Βορρά», που είναι στην 17η θέση της League Phase, με τη Λουντογκόρετς να είναι 26η.
Ο Τσότσεφ με κεφαλιά μέσα από την περιοχή έκανε την ανατροπή για τους Βούλγαρους
Ο Βερντόν βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, που και πάλι αδράνησε η άμυνά του και έκανε το 2-2 στο παιχνίδι
Ο Τεκπετέι πέρασε υπέροχα τον Κένι, όμως ο Κεντζιόρα έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε σε κόρνερ, από το οποίο παραλίγο να ισοφαρίσει ο Βέρντον, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Ο διαιτητής συνέχισε κανονικά το παιχνίδι σωστά
Ο Ντεσπότοφ με καλή εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Ιταλό, που σούταρε μέσα από την περιοχή για να νικήσει τον τερματοφύλακα της Λουντογκόρετς
Το σουτ του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι της Λουντογκόρετς
Ο Ντεσπότοφ εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, με τον Κεντζιόρα να παίρνει την κεφαλιά και την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ
Ο Βούλγαρος πήρε την μπάλα από τον Ιβανούσετς και έκανε τρομερή λόμπα για να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της Λουντογκόρετς. Δεν πανηγύρισε το γκολ σεβόμενος το πέρασμά του από τη βουλγαρική ομάδα
Ο Στάνιτς άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, εκμεταλλευόμενος την κακή αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ και την προσπάθεια του Παβλένκα να απομακρύνει την μπάλα από την κόντρα πάνω στον Οζντόεφ
Ο Τεκπετέι σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτούργησε καθόλου καλά στη συγκεκριμένη φάση
Οι παίκτες του Δικεφάλου ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν την άμυνα των γηπεδούχων, έχοντας χάσει ήδη μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσάλοφ
Ο Μπιλέ σούταρε μετά από σέντρα, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά έξω, χωρίς να ανησυχεί τον Παβλένκα
Ο Ρώσος ήταν σε ιδανικό σημείο, όμως το πλασέ του ήταν συρτό και πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, που μπλόκαρε την μπάλα.
Ο Ιβάνουσετς αρχικά σούταρε από πλάγια θέση και νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και το σουτ του Κένι στην επαναφορά πέρασε λίγο πάνω από την εστία
Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι οι Παντ, Χριστόφ, Ματσάντο, Τσόστεφ, Σίσκοφ, Ναχμίας, Μάρκους, Στεφάνοφ, Πένεφ, Γιορντάνοφ
Στον πάγκο για το «Δικέφαλο του Βορρά» είναι οι Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας
Μπονμάν, Σον, Βέρντον, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς, Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιντάλ, Μπίλε, Τεκπετέι
Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Τσάλοφ
Στο γήπεδο της Λουντογκόρετς έχουν ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ και 600 φίλαθλοι της ομάδας για να του δώσουν ώθηση να φύγει με τους τρεις βαθμούς από τη «Huvepharma Arena».
Η ομάδα του Λουτσέσκου είναι στην 17η θέση της διοργάνωσης με 8 βαθμούς και με νίκη θα πάρει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Η Λουντογκόρετς είναι στην 26η θέση με 6 βαθμούς.
Ο ΠΑΟΚ στοχεύει στη νίκη στη Βουλγαρία, έχοντας να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Γιακουμάκη, Πέλκα, Σάστρε και Μιχαηλίδη, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα είναι αναπληρωματικπός στην αναμέτρηση.
