Λουτσέσκου για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ: «Το 1-1 ήρθε από το πουθενά»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μπραν με 1-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη και πως θα μπορούσε να είχε βρει και δεύτερο γκολ πριν την ισοφάριση.

Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίστηκε στο 89′ με γκολ του Κέρνβιγκ με το στήθος και ο Ραζβάν Λουτσέσου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ανέφερε πως η ισοφάριση των Νορβηγών ήρθε από το πουθενά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Είναι απογοητευτικό. Είχαμε το 1-0, ελέγχαμε απόλυτα το παιχνίδι. Δεν είχαμε ένταση στην αρχή, μετά το πέναλτι όμως μπήκαμε στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Από τις μεταβάσεις μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, μάς έλειψε κάτι στο τέλος. Το 1-1 ήρθε από το πουθενά. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση. Όλοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια, έδειξαν μεγάλη αφοσίωση. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους»

Για το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί το 1-1: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημά τους ήρθε το γκολ. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Θεωρώ ότι δώσαμε πολύ εύκολα και το πρώτο κόρνερ. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνει. Είναι ένα από αυτά τα “βρώμικα” γκολ, που δεν προέρχονται από μια ξεκάθαρη κατάσταση».