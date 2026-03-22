Λουτσέσκου για την ήττα του ΠΑΟΚ: «Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 στην έδρα του Βόλου και έμεινε στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας και την ΑΕΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε ότι ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της χρονιάς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν απογοητευμένος με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο Βόλο και τόνισε ότι η ομάδα του ήταν παθητική και επέτρεψε στους αντιπάλους της να δημιουργήσει ευκαιρίες.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας, ίσως το χειρότερο. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα αλλά μετά από εύκολα λάθη μας, τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν και να πάρουν αυτοπεποίθηση. Ήμασταν πολύ παθητικοί, επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες».

Για το αν χάθηκε το μυαλό των ποδοσφαιριστών: «Kάτι χάθηκε σίγουρα. Χάσαμε την αυτοπεποίθηση μας, τους αφήσαμε να πλησιάζουν εύκολα στην περιοχή μας. Κάναμε λάθος επιλογές, ο αντίπαλος αμύνθηκε με μεγάλη συνοχή. Το πρώτο γκολ ήρθε από λάθος μας, το δεύτερο από δικό μας κόρνερ. Δεν είναι εύκολο, δεν το περιμέναμε αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιδράσουμε».