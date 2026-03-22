Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1: Ανατροπή στις καθυστερήσεις και οι Θεσσαλονικείς στο «καναβάτσο»

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε εκτός έδρας κόντρα στο Βόλο για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, αλλά οι Θεσσαλοί έφεραν… τούμπα το ματς και πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη με 2-1.

Με ένα υπέροχο γκολ του Γερεμέγεφ στο 14′, ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι θα έχει εύκολο έργο στο Πανθεσσαλικό, αλλά ο Βόλος έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και έχασε αρκετές ευκαιρίες πριν… σοκάρει τελικά τους Θεσσαλονικείς. Ο Μαρτίνεζ ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 64′ και ο Ουρτάδο με ένα γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα φοβερό αποτέλεσμα.

Ο Βόλος κατάφερε με τους τρεις βαθμούς να βρεθεί στα πλέι οφ των θέσεων 5-8, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να μπει ως πρωτοπόρος στη “μάχη” για τον τίτλο της Super League.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και έκλεισε το Βόλο στα καρέ του, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά για ένα γκολ. Γερεμέγεφ και Χατσίδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι για τους Θεσσαλονικείς και το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 14′, ο Σουηδός επιθετικός υποδέχθηκε με εντυπωσιακή ενέργεια την μπάλα στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά για το 1-0 της ομάδας του στο ματς.

Στο 20′ λίγο έλειψε να δώσει μάλιστα και ασίστ, αφού η σέντρα του από δεξιά, βρήκε τον Χατσίδη μέσα στην περιοχή, αλλά την κεφαλιά του νεαρού επιθετικού απέκρουσε με δυσκολία ο Σιαμπάνης.

Η συνέχεια δεν ήταν όμως ίδια για τους Θεσσαλονικείς, καθώς κάποια λάθη στην άμυνά του, επέτρεψαν στο Βόλο να πάρει ψυχολογία και μέτρα στο γήπεδο. Αρχικά στο 28′, ο Κεντζιόρα επέτρεψε στον Ουρτάδο να φθάσει μέχρι την εστία του Τσιφτσή πριν κοπεί την τελευταία στιγμή, ενώ ένα αντίστοιχο λάθος του Λόβρεν, έβγαλε τον ίδιο παίκτη σε θέση τετ-α-τετ, αλλά το “τσίμπημά” του προ του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Βόλος είχε και μία άστοχη κεφαλιά του Κάργα μετά από κόρνερ, αλλά δεν κατάφερε να φθάσει στην ισοφάριση και οι Θεσσαλονικείς πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ μπήκε και πάλι πιο δυνατά, αλλά ο Τάισον “σπατάλησε” μία κόντρα επίθεση στο 58′ και ο Βόλος άρχισε να ψάχνει τις δικές του φάσεις στο ματς, χάνοντας μία σημαντική ευκαιρία με τον Λάμπρου να μην μπορεί να νικήσει τον Τσιφτσή με πλασέ από κοντά στο 58′.

Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να φθάσουν τελικά στην ισοφάριση στο 64′, με τον Αμπάντα να κάνει το γύρισμα από αριστερά, τον Τσιφτσή να μην υπολογίζει σωστά την μπάλα και τον Μαρτίνεζ να πλασάρει σε κενή εστία για το 1-1 στο παιχνίδι.

Η ισοφάρισε έβγαλε τον ΠΑΟΚ στην επίθεση και το παιχνίδι παίχτηκε στη συνέχεια στο “μισό” του Βόλου, αλλά οι γηπεδούχοι ήταν και πάλι πιο “απειλητικοί”, αφού οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να βρουν σοβαρές ευκαιρίες για ένα δεύτερο δικό τους γκολ.

Οι Θεσσαλοί κατάφεραν έτσι να ρίξουν και τη… βόμβα στο 90+5′, με τον Ουρτάδο να κλέβει την μπάλα και να φεύγει μόνος του απέναντι από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, τον οποίο και πέρασε για να πλασάρει σε κενή εστία και να γράψει το 2-1 στο ματς.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με το Βόλο να πανηγυρίζει μία πολύ σημαντική νίκη και τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει με το… αριστερό την κανονική διάρκεια της Super League.

Οι συνθέσεις στο Βόλος – ΠΑΟΚ

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας (16΄Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90′ Τριανταφύλλου), Γκονζάλες, Μαρτίνες (86′ Κύρκος), Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ (58′ Μπάμπα), Οζντόεφ (76′ Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης (58′ Ντεσπόντοβ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ