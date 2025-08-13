Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του (14/08/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) το δεύτερο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας στα προκριματικά του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την αναμέτρηση, στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε την απουσία του Τάισον λόγω τραυματισμού, αλλά τόνισε ότι είναι κανονικά διαθέσιμος για το Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, ο Μαντί Καμαρά.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

Για το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα και για την απουσία του Τάισον: “Θα δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη. Πέρασε μια εβδομάδα με προπονήσεις, το αποτέλεσμα κρατάει και τις δύο ομάδες εστιασμένες χωρίς να έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Στο τέλος η ομάδα που θα νικήσει θα προκριθεί.

Ο Τάισον δεν είναι μαζί μας, αλλά ξέρετε ότι δεν παραπονιέμαι γιατί εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες. Πρέπει να αντιδράσουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό που περιμένω, να δείξουμε αντίδραση. Κάτι που μας έλειψε και δώσαμε τη δυνατότητα στον αντίπαλο να δείξει καλά στοιχεία.

Περιμένω μια ισχυρή νοοτροπία, υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και να δουλέψουμε όλοι μαζί, είναι από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ομάδας μας και αυτό περιμένω να δω”.

Για το πόσο θα λείψει ο Τάισον και για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική στην εστία στο πρώτο ματς: “Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Πιστεύω ότι θα επιστρέψει μετά τη διεθνή διακοπή. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει, ξέρω ότι πρέπει να κερδίσουμε”.

Για την κατάσταση του Μαντί Καμαρά: “Θα είναι διαθέσιμος”.