Έχοντας περισσότερα από 30 κρούσματα κορονοϊού στις τάξεις της, η Αλ Χιλάλ δεν μπόρεσε να συμπληρώσει εντεκάδα κόντρα στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και αποκλείστηκε από το ασιατικό Champions League, το οποίο κατέκτησε την περασμένη σεζόν. Απογοητευμένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τη συγκεκριμένη απόφαση.

Την έντονη δυσαρέσκεια του εξέφρασε ο προπονητής της Αλ Χιλάλ, Ραζβάν Λουτσέσκου, εξαιτίας της απόφασης αποκλεισμού της ομάδας του από το Champions League της Ασίας, λόγω… κορονοϊού.

Οι Σαουδάραβες πρωταθλητές έχουν 31 κρούσματα κορονοϊού ανάμεσα σε παίκτες και μέλη του σταφ της. Η Αλ Χιλάλ είχε μόνο 11 παίκτες διαθέσιμους για τον αγώνα κόντρα στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί (οι τρεις ήταν τερματοφύλακες), με την ομοσπονδία της Ασίας να την αποκλείει από τη διοργάνωση, καθώς ο σχετικός κανονισμός προβλέπει την παρουσία τουλάχιστον 13 ποδοσφαιριστών.

