Λουτσέσκου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ: «Οι αλλαγές που έκανα δεν ήταν εμπνευσμένες»

«Μας έλειψε η ενέργεια» είπε ο Ρουμάνος τεχνικός
Λουτσέσκου
Ο Λουτσέσκου στο Περιστέρι/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε απογοητευμένος στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Οι αλλάγες του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ήταν επιτυχημένες σύμφωνα με τον ίδιο και αυτό έφερε την κακή επιθετικά εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Ρουμάνος αναφέρθηκε και στην κούραση μετά το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς.

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ

Για το ματς: «Τι να πω. Είναι περίπλοκη στιγμή για εμάς. Είχαμε έλλειψη ενέργειας. Δεν διαχειριστήκαμε σωστά την πίεση. Οι αλλαγές δεν ήταν εμπνευσμένες για εμάς, επειδή δεν βοήθησαν την ομάδα να αντιδράσει. Είμαι απογοητευόμενος που στα 25 τελευταία λεπτά δεν είχαμε την ηρεμία να επιτεθούμε. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να δεχθείς πρώτος γκολ και να σκοράρεις εσύ ένα γκολ πριν το κάνει ο αντίπαλος».

Για το εάν η ξεκούραση είναι η μόνη λύση στην έλλειψη ενέργειας: «Η ξεκούραση. Ήρθαμε μετά από δύο ταξίδια που δεν ήταν εύκολα. Στη Λουντογκόρετς πήγαμε με αεροπλάνο και μετά λεωφορείο. Είχαμε δύσκολα ματς, όπως στη Λιβαδειά, με τον Άρη και την Μπραν».

