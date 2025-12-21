Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Κορυφαίο παιχνίδι από εμάς, ήθελα περισσότερα γκολ – Να επιστρέψουμε πιο τρελοί το 2026»

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός και κέρδισε άνετα με 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, ικανοποιώντας απόλυτα και τον Ραζβάν Λουτσέσκου με την εμφάνισή του.

Στις δηλώσεις του στη Nova μετά το τέλος του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγο για κορυφαίο παιχνίδι από την ομάδα, σημειώνοντας όμως ότι θα ήθελε να σκοράρει περισσότερο, με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο ντέρμπι.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς. Ένα ακόμη παιχνίδι σε ντέρμπι που μας δίνει αυτοπεποίθηση και την επίγνωση ότι όταν παλεύουμε μαζί μπορούμε να καταφέρουμε απίστευτα πράγματα.

Το σκορ θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε σε όλο το ματς. Οι ευκαιρίες μας ήταν ξεκάθαρες. Το μοναδικό πράγμα που με στεναχωρεί κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δε σκοράραμε περισσότερα γκολ. Μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ σε ένα ντέρμπι σου δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Μια νίκη που έρχεται σε μια περίπλοκη στιγμή για εμάς, με πολύ δύσκολο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με ντέρμπι, με τραυματισμούς. Δεν εστιάζω στις νίκες στα ντέρμπι. Εστιάζω στους παίκτες μου να καταλάβουν ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα.

Εύχομαι για την ομάδα να ξεκουραστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις γιορτές και μετά να επιστρέψουν οι παίκτες πιο… τρελοί για να πάρουμε ακόμη περισσότερες νίκες. Είναι κρίμα γιατί είναι η δουλειά η δικιά τους. Παράλληλα, να έχουμε την ίδια συγκέντρωση στο ίδιο παιχνίδι ανεξαρτήτου αντιπάλου, χωρίς να έχει σημασία το πρόγραμμα, η δυσκολία του αντιπάλου, οι απουσίες».