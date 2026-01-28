Λόβρεν: «Μεγάλη τραγωδία για τον ΠΑΟΚ, έχουμε έξτρα κίνητρο»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τη Λιόν στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Κροάτης αμυντικός του ΠΑΟΚ στάθηκε στην τραγωδία της Ρουμανίας, όπου 7 φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους.

Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου

Για την επιστροφή του σε μία δύσκολη μέρα και την κατάσταση του τραυματισμού του: «Είναι όμορφο να γυρνάω εδώ. Όμορφο να γυρνάς σε πρώην ομάδα σου, να βλέπεις πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους της ομάδας-πόλης. Είναι μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο για μας, αλλά για οποιονδήποτε οπαδό στον κόσμο.

Νιώθουν τον πόνο και δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δεν μπορείς να βρεις λέξεις για αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει λύπη μέσα μας, όμως έχουμε έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάνε οι οπαδοί, ταξιδεύουν ώρες-μέρες για αυτό. Πρέπει να πάρουν κάτι πίσω, ας κάνουμε έστω αυτό. Για τον τραυματισμό απλά επέστρεψα».

Για τις αναμνήσεις με τη Λυών: «Όπως είπα δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι αρνητικό γύρω από τη Λυών. Έχω σεβασμό για την ομάδα και τις δυσκολίες της. Όλοι θέλουν να μείνουν και να έχουν επιτυχίες, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Έδωσα τα πάντα για τη Λυών, δεν είμαι ευχαριστημένος όπως τελείωσε, όμως είναι μέρος του ποδοσφαίρου».

Για το πιεσμένο πρόγραμμα και την άρνηση αναβολής: «Πιστεύω ότι δεν είναι ερώτηση για μένα αυτή. Κανείς δεν είναι χαρούμενος να έχει τόσα παιχνίδια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω θα αυξηθούν τα παιχνίδια θα φτάσουν στα 70».

Για τη διαφορετική Λυών που θα δει αύριο: «Ενδιαφέρον αρκετά. Είναι διαφορετική Λυών από ότι έφυγα. Παίζουν… ποδόσφαιρο με νέο προπονητή. Νέοι παίκτες και φαίνεται στα αποτελέσματα, ειδικά στην Ευρώπη. Τα πηγαίνουν εξαιρετικά και δεν είναι μακριά και στο πρωτάθλημα. Είναι μία νέα εποχή»