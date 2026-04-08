«Λύγισε» ο Γκεόργκι Χάτζι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Δεν μπορώ να μιλήσω, έχασα τον «πατέρα» μου

Συγκινημένος ο “Μαραντόνα των Καρπαθίων”, “έσπασε” η φωνή του μιλώντας για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο μεγαλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, Γκεόργκι Χάτζι, αποχαιρέτισε με συγκινητικά λόγια τον κορυφαίο προπονητή της χώρας, Μιρτσέα Μουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) βυθίζοντας στο πένθος το χώρο του αθλήματος.

Ο Γκεόργκι Χάτζι (σ.σ. αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στον πάγκο της Εθνικής Ρουμανίας) μίλησε στο “Digi” για τον χαμό του προπονητή – θρύλου της χώρας, τονίζοντας πως ήταν για εκείνον ένας δεύτερος πατέρας.

Με τη φωνή του να “σπάει” αρκετές φορές, ο 61χρονος Γκεόργκι Χάτζι ανέφερε: “Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν τόσο σημαντικός για μένα στη ζωή. Ένας τόσο αγαπητός άνθρωπος, που με εμπιστεύτηκε από την αρχή. Με στήριζε πάντα όταν τον χρειαζόμουν. Είναι κάτι περισσότερο από ένας προπονητής που έφτασε σε ιστορικό επίπεδο.

Είναι μια δύσκολη στιγμή, λυπάμαι ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον αναπαύσει! Δεν μπορώ να μιλήσω, ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε. Σε παρακαλώ… σήμαινε πολλά για μένα. Ήταν σαν γονιός, μου είναι δύσκολο να μιλήσω”..

Να θυμίσουμε ότι ο Λουτσέσκου έδωσε το 1983 στον Χάτζι την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στην εθνική ομάδα τη; Ρουμανίας, ενώ αργότερα του εμπιστεύτηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, βοηθώντας και αυτός στη δημιουργία του “Μαραντόνα των Καρπαθίων” που έλαμψε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

