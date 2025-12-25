«Μαγική» ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην πεντάρα της Αλ Νασρ στο Champions League Ασίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μη βρήκε δίχτυα στη νίκη με 5-1 της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ζαβράα, έκανε όμως μία απίθανη ασίστ στον Φέλιξ για να αποχαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το 2025.

Η Αλ Νασρ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο δεύτερο όμιλο του ασιατικού Champions League με 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Ρονάλντο συνόδευσε την έκτη νίκη της ομάδας του με μία από τις συνηθισμένες στιγμές μαγείας του.

Ο Φέλιξ έκανε γκολ την «σκαφτή» ασίστ που «διέλυσε» την άμυνα των αντιπάλων για να κάνει το 4-0 στην αναμέτρηση.

Cristiano Ronaldo WHAT AN ASSIST man pic.twitter.com/AlysdfTJN4 — Dr Yash  (@YashRMFC) December 24, 2025

Η Αλ Νασρ έχει το απόλυτο και στο πρωτάθλημα, καθώς σε 9 αναμετρήσεις έχει καταφέρει να μαζέψει 27 βαθμούς και φυσικά είναι στην πρώτη θέση, έχοντας πετύχει 30 γκολ, ενώ έχει δεχτεί μόλις 5.

Ο Πορτογάλος έκλεισε τη χρονιά έχοντας φτάσει τα 943 γκολ καριέρας. Ο ένας στόχος του μέχρι την ολοκλήρωση της σπουδαίας του καριέρας είναι να φτάσει τα 1000 γκολ και ο άλλος το Μουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας, το οποίο θα διεκδικήσει το καλοκαίρι στην Κεντρική Αμερική.