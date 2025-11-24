Συμβαίνει τώρα:
«Μαγικός» Λούκα Ντόντσιτς «τρέλανε» το NBA με φοβερή ντρίμπλα κάτω από τα πόδια αντιπάλου

Απίστευτη «ποδιά» του Ντόντσιτς στον Λοβ, ξεσήκωσε τον κόσμο στις κερκίδες
Ο Λούκα Ντόντσιτς σε αγώνα των Λέικερς
Ο Λούκα Ντόντσιτς σε αγώνα των Λέικερς / Reuters / Stephen Lew-Imagn Images

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ένα ακόμη φοβερό ματς για τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 108-102 επί των Γιούτα Τζαζ, αλλά είχε και το highlight της βραδιάς, με μία εντυπωσιακή ντρίμπλα.

Σε μία προσπάθεια αντεπίθεσης στο Γιούτα Τζαζ – Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέβιν Λοβ και στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Τζάκσον Χέιζ, για μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του φετινού NBA.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα στο ματς, αλλά η απίθανη ντρίμπλα του ήταν αυτή που “τρέλανε” το NBA και τους οπαδούς του.

Ο Ντόντσιτς οδηγεί και φέτος του Λέικερς στο NBA.

