Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-0: Οι νησιώτες έδειξαν τον δρόμο στην ΑΕΚ

Μετά τον θρίαμβο επί της ΑΕΚ για το Conference League και λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Μαγιόρκα με 3-0 για τη La Liga.

Με ήττα συνέχισε η Ράγιο Βαγεκάνο τις υποχρεώσεις της στο ισπανικό πρωτάθλημα… Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προημιτελικά του Conference League (16/4), η ομάδα από τη Μαδρίτη ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Μαγιόρκα με 3-0, σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της La Liga, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν ένα πολύτιμο «τρίποντο», το οποίο τους επέτρεψε να βγουν από την «επικίνδυνη ζώνη».

Στη σημερινή αναμέτρηση ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Ινίγκο Πέρεθ, χρησιμοποίησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Καρντένας, Ράτσιου, Λεζέν, Μεντί (46΄ Ντε Φρούτος), Πάτσα Εσπίνο, Ντίαθ, Βαλεντίν (46΄ Πατέ Σις), Γκουμπάου, Αχομάς (67΄ Τσαβαρία), Ντέκα (81΄ Αλεμάο), Γκαρθία (77΄ Καμέγιο).