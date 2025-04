Μαϊάμι Χιτ και Ντάλας Μάβερικς έκλεισαν θέση για τους «τελικούς» των play in του NBA

Οι Μαϊάμι Χιτ “άλωσαν” την έδρα των Σικάγο Μπουλς με 109-90 και εξασφάλισαν τη θέση τους στον “τελικό” των play in του NBA, που θα δώσει το τελευταίο “εισιτήριο” για τα play off στην Ανατολή, και οι Ντάλας Μάβερικς πήραν επίσης διπλό με 120-106 κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, για να δώσουν μία τελευταία “μάχη” για να βρεθούν στα play off της Δύσης.

Στο κρίσιμο παιχνίδι των play in του NBA στο Σικάγο, ο Tάιλερ Χίρο ήταν ασταμάτητος και τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ σε μία σημαντική νίκη κόντρα στους Μπουλς, που είχαν τον Τζος Γκίντι να ξεχωρίζει με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η ομάδα του Σποέλστρα θα “παλέψει” έτσι για να βρεθεί στα play off του NBA, σε ένα μεγάλο “τελικό” με τους Ατλάντα Χοκς, όπου ο νικητής θα πάρει την 8η θέση και θα “ματσάρει” με τους πρωτοπόρους της Ανατολής, Κλίβελαντ Καβαλίερς σε μία σειρά αγώνων.

Στη Δυτική Περιφέρεια του NBA, οι Ντάλας Μάβερικς είχαν διαθέσιμο τον Άντονι Ντέιβις και αυτός πέτυχε 27 πόντους κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του, μαζί με τον εξαιρετικό Κλέι Τόμπσον, που πρόσθεσε 23 πόντους με 5/7 τρίποντα. ΝτεΡόζαν και Λαβίν με 33 και 20 πόντους αντίστοιχα δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα και τον αποκλεισμό των “Βασιλιάδων”.

Οι Ντάλας Μάβερικς θα έχουν έτσι μία ακόμη ευκαιρία να βρεθούν στα play off του NBA, αντιμετωπίζοντας τους Μέμφις Γκρίζλις στον “τελικό” για την 8η θέση, που θα τους φέρει απέναντι από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη Δύση.

Τα play off του NBA αρχίζουν στις 19 Απριλίου 2025.