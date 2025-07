Μάικ Τζέιμς: «Να έρθω στον Παναθηναϊκό και να παίζουμε όλοι 12 λεπτά; Όχι ευχαριστώ, με τίποτα»

Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε για αρκετή ώρα την Παρασκευή (11.07.2025) το Instagram LIVE του απαντώντας σε αρκετούς followers και σχολιάζοντας διάφορα θέματα. Κάποιο εκεί, υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικό με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε σε έναν φίλο του Παναθηναϊκού που του ζήτησε να επιστρέψει στην ομάδα, με τον Αμερικανό -πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Euroleague- να απαντάει, σχολιάζοντας παράλληλα και την ποιότητα που έχει το “τριφύλλι” στα γκαρντ.

“Να έρθω στον Παναθηναϊκό με όλους αυτούς; Με τίποτα. Να παίζουμε όλοι από 12 λεπτά; Όχι ευχαριστώ” αποκρίθηκε ο Μάικ Τζέιμς

Mike James isn’t a fan of the idea of going to Panathinaikos and playing limited minutes, as he said during his Instagram live! pic.twitter.com/NyqEhiFiQK