Αθλητικά

Μάικ Τζέιμς: Στον «αέρα» το μέλλον του στη Μονακό – Κρίσιμο ραντεβού τις επόμενες ώρες

Στον “αέρα” η παρουσία του Αμερικανού κορυφαίου σκόρερ της Euroleague στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη
Ο Μάικ Τζέιμς (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μάικ Τζέιμς (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Εξαιρετικά αμφίβολη εμφανίζεται να είναι αυτή τη στιγμή η παραμονή του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό, με τις σχέσεις του παίκτη με την ομάδα του Πριγκιπάτου να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Όπως αναφέρει η Ισπανίδα δημοσιογράφος Νοέλια Γκόμεζ Μίρα τα επόμενα 24ώρα αναμένεται να γίνει ραντεβού των δυο πλευρών, σε μια συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στο Μονακό

Όπως τονίζεται στο σχετικό tweet ο Μάικ Τζέιμς είναι ανοικτός στην αποχώρηση του, με τις Φενέμπαχτσε και Μπαρτσελόνα να… περιμένουν στη γωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo