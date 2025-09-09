Μάικ Τζέιμς: Στον «αέρα» το μέλλον του στη Μονακό – Κρίσιμο ραντεβού τις επόμενες ώρες

Εξαιρετικά αμφίβολη εμφανίζεται να είναι αυτή τη στιγμή η παραμονή του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό, με τις σχέσεις του παίκτη με την ομάδα του Πριγκιπάτου να βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Όπως αναφέρει η Ισπανίδα δημοσιογράφος Νοέλια Γκόμεζ Μίρα τα επόμενα 24ώρα αναμένεται να γίνει ραντεβού των δυο πλευρών, σε μια συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στο Μονακό

Όπως τονίζεται στο σχετικό tweet ο Μάικ Τζέιμς είναι ανοικτός στην αποχώρηση του, με τις Φενέμπαχτσε και Μπαρτσελόνα να… περιμένουν στη γωνία.