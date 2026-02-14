Μάικ Τζέιμς: Το «τηλεφωνήστε τον Γιαννακόπουλο» και οι «καυτές» ατάκες για τις πληρωμές στη Μονακό

Η Μονακό προσπαθεί να βγει από οικονομική κρίση -κάτι που είχε αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι- και ο “αστέρας” της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, εξέφρασε την ενόχλησή του από την κατάσταση στην ομάδα του Πριγκιπάτου.
Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε με μια σειρά αναρτήσεων στα social media, μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπασκόνια για τη Euroleague. Ο κορυφαίος σκόρερ έκανε εκτενή αναφορά στις καθυστερήσεις των πληρωμών, αφήνοντας όμως εκτός κάδρου τον Αλεξέι Φεντοσίτσεφ.
Μάλιστα, φίλος του Παναθηναϊκού προέτρεψε τον Τζέιμς να επιστρέψει στην ομάδα και ο Αμερικανός απάντησε: “Τηλεφώνησε τον DPG”.
Call dpg https://t.co/SFDgBPxnlp— Mike James (@TheNatural_05) February 13, 2026
This the crazy thing. I been in Europe along time. I know payments can get shaky but dont lie to me and say it’s coming when it ain’t and have me looking stupid. Now it’s disrespectful— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
I hope the staff, players, workers and office people all get they money for real.— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
We working off rhe strength right now
Alexey Fedorychev u my guy. No problems about you. Promise you.— Mike James (@TheNatural_05) February 14, 2026
Ο Μάικ Τζέιμς ευχήθηκε όλοι οι εργαζόμενοι στη Μονακό να καταφέρουν να πάρουν κάποια στιγμή τα χρήματά τους.