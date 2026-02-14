Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μάικ Τζέιμς: Το «τηλεφωνήστε τον Γιαννακόπουλο» και οι «καυτές» ατάκες για τις πληρωμές στη Μονακό

Ο Αμερικανός αρχισκόρερ ξέσπασε στα social media
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Η Μονακό προσπαθεί να βγει από οικονομική κρίση -κάτι που είχε αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι- και ο “αστέρας” της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, εξέφρασε την ενόχλησή του από την κατάσταση στην ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε με μια σειρά αναρτήσεων στα social media, μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπασκόνια για τη Euroleague. Ο κορυφαίος σκόρερ έκανε εκτενή αναφορά στις καθυστερήσεις των πληρωμών, αφήνοντας όμως εκτός κάδρου τον Αλεξέι Φεντοσίτσεφ.

Μάλιστα, φίλος του Παναθηναϊκού προέτρεψε τον Τζέιμς να επιστρέψει στην ομάδα και ο Αμερικανός απάντησε: “Τηλεφώνησε τον DPG”.

Ο Μάικ Τζέιμς ευχήθηκε όλοι οι εργαζόμενοι στη Μονακό να καταφέρουν να πάρουν κάποια στιγμή τα χρήματά τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
138
93
89
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo