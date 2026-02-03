Μάικ Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στον αγώνα του αιώνα

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε προαναγγείλει την επιστροφή του στα ρινγκ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πότε και το πώς θα γίνει αυτό. Το έκανε σήμερα (03/02) και ξάφνιασε άπαντες, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μείγουέδερ.
Στις 27 Ιουνίου του 2026 στο ΟΑΚΑ, με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, ο Ζαμπίδης θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Μεϊγουέδερ σε μία μάχη θρύλων, όπως γράφει χαρακτηριστικά και η προαναγγελία της σπουδαίας αυτής μονομαχίας.
Σημαντικό στοιχείο του αγώνα ήταν η διαφορετική αφετηρία των δύο θρύλων, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer και ο Αμερικανός αγωνιζόταν ως μποξέρ.
Ο Μεϊγουέδερ έχει κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες που έχει δώσει, με τον τελευταίο να είναι το 2017, όταν είχε νικήσει με τεχνικό νοκ άουτ τον ΜακΓκρέγκορ.
Οι σπουδαιότεροι τίτλοι στην καριέρα του Αμερικανού
WBC super featherweight champion
WBC lightweight champion
WBC super lightweight champion
WBA (Super) welterweight champion
WBC welterweight champion
IBF welterweight champion
WBO welterweight champion
WBA (Super) light middleweight champion
WBC light middleweight champion