Μάικ Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στον αγώνα του αιώνα

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε προαναγγείλει την επιστροφή του στα ρινγκ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πότε και το πώς θα γίνει αυτό. Το έκανε σήμερα (03/02) και ξάφνιασε άπαντες, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μείγουέδερ.

Στις 27 Ιουνίου του 2026 στο ΟΑΚΑ, με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, ο Ζαμπίδης θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Μεϊγουέδερ σε μία μάχη θρύλων, όπως γράφει χαρακτηριστικά και η προαναγγελία της σπουδαίας αυτής μονομαχίας.

Σημαντικό στοιχείο του αγώνα ήταν η διαφορετική αφετηρία των δύο θρύλων, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer και ο Αμερικανός αγωνιζόταν ως μποξέρ.

Ο Μεϊγουέδερ έχει κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες που έχει δώσει, με τον τελευταίο να είναι το 2017, όταν είχε νικήσει με τεχνικό νοκ άουτ τον ΜακΓκρέγκορ.

Οι σπουδαιότεροι τίτλοι στην καριέρα του Αμερικανού

WBC super featherweight champion

WBC lightweight champion

WBC super lightweight champion

WBA (Super) welterweight champion

WBC welterweight champion

IBF welterweight champion

WBO welterweight champion

WBA (Super) light middleweight champion

WBC light middleweight champion