Μαινόμενος Ιφί, διέλυσε τον πάγκο της Παρί σε τάιμ άουτ στο παιχνίδι με τη Ρεάλ

Η Παρί παραπαίει στην Euroleague τις τελευταίες εβδομάδες, έχοντας υποστεί 6 σερί ήττες, με τον Ναντίρ Ιφί να ξεσπάει.

Οι Γάλλοι τα έδωσαν όλα κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη το βράδυ της Πέμπτης (18/12/2025), ωστόσο και πάλι η Παρί έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, με τον Ναντίρ Ιφί να χάνει τον έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος γκαρντ, βλέποντας ακόμα έναν αγώνα να στραβώνει, ξέσπασε σε ένα τάιμ άουτ της Παρί.

Sixième défaite consécutive pour Paris en #EuroLeague, malgré un beau visage chez le Real Madrid.



Un Nadir Hifi frustré (1/11 à 3-points) face à un Théo Maledon déchaîné (27 d’évaluation)…



https://t.co/EWmIdrIihv



pic.twitter.com/pWfY8MzfVT — BeBasket (@Be_BasketFr) December 18, 2025

Ο ηγέτης της γαλλικής ομάδας διέλυσε τον πάγκο, κλωτσόντας και σπρώχνοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του.