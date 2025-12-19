Συμβαίνει τώρα:
Μαινόμενος Ιφί, διέλυσε τον πάγκο της Παρί σε τάιμ άουτ στο παιχνίδι με τη Ρεάλ

Έχασε τον έλεγχο ο Γάλλος γκαρντ
LATO KLODIAN
LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Η Παρί παραπαίει στην Euroleague τις τελευταίες εβδομάδες, έχοντας υποστεί 6 σερί ήττες, με τον Ναντίρ Ιφί να ξεσπάει.

Οι Γάλλοι τα έδωσαν όλα κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη το βράδυ της Πέμπτης (18/12/2025), ωστόσο και πάλι η Παρί έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, με τον Ναντίρ Ιφί να χάνει τον έλεγχο.

Ο Γάλλος γκαρντ, βλέποντας ακόμα έναν αγώνα να στραβώνει, ξέσπασε σε ένα τάιμ άουτ της Παρί. 

Ο ηγέτης της γαλλικής ομάδας διέλυσε τον πάγκο, κλωτσόντας και σπρώχνοντας ό,τι έβρισκε μπροστά του.

