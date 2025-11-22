Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ελπίζουμε το Δεκέμβριο να επιστρέψουμε στο Ισραήλ για τη Euroleague»

Ο GM της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, μίλησε για την πιθανότητα επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στις έδρες τους για τους αγώνες της Euroleague, εκφράζοντας την ελπίδα να συμβεί αυτό, τον επόμενο μήνα.

Η Euroleague είχε προγραμματίσει να ξαναγίνουν αγώνες της στο Ισραήλ μέσα στο Δεκέμβριο του 2025, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες θέλουν να υπάρξει αναβολή για το 2026, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να “πιέζουν” για την άμεση επιστροφή τους.

Ο Κλαούντιο Κολντεμπέλα ρωτήθηκε έτσι σχετικά και δήλωσε τα εξής: «Πότε θα επιστρέψουμε στο Ισραήλ; Δεν είναι δική μας απόφαση, αλλά των ομάδων της Euroleague. Ελπίζουμε ότι θα γίνει και πιστεύω ότι θα υπάρξει τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το πλάνο ήταν να γίνει η επιστροφή τον Δεκέμβριο, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ελπίζουμε πως η απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες μέρες θα εγκριθεί».