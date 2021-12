Η προσπέραση του Μαξ Φερστάπεν στον Λιούις Χάμιλτον λίγα μέτρα πριν το τερματισμό στο Άμπου Ντάμπι στο τελευταίο Γκραν Πρι της σεζόν στη Formula 1, χάρισε το πρωτάθλημα στον Ολλανδό και αποτελεί ήδη κομμάτι των πιο ιστορικών στιγμών διαχρονικά στη διοργάνωση.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί ακριβώς το τι συνέβη στο τελευταίο Γκρα Πρι της σεζόν στη Formula 1, όπου Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον ήταν ισόβαθμοι πριν την έναρξή του. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κρατούσε στα χέρια του το 8ο σερί πρωτάθλημα, πριν ο Λατίφι εμπλακεί σε ατύχημα που έφερε την είσοδο αυτοκινήτου ασφαλείας.

Τότε όλα τα μονοθέσια που βρίσκονταν ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φερστάπεν -τα περισσότερα ήταν πίσω ακόμα και ένα γύρο- άφησαν τον Ολλανδό να περάσει, αλλιώς ο τελευταίος γύρος θα ολοκληρωνόταν χωρίς να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε μία απίστευτη μάχη με τον Χάμιλτον, προσπερνώντας τον τελικά και παίρνοντας το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, ενώ ταυτόχρονα έγινε και ο πρώτος Ολλανδός πιλότος που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

