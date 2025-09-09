Μάλτα – Ελλάδα 0-5: Πνευμονίδης και Κούτσιας έδωσαν τη νίκη στην Εθνική Ελπίδων

Με τους Σταύρο Πνευμονίδη και Γιώργο Κούτσια να πετυχαίνουν από δυο γκολ, η Εθνική Ελπίδων επικράτησε άνετα εκτός έδρας της Μάλτας (0-5) και μπήκε με νίκη στα προκριματικά του Euro U21.

Η Εθνική Ελπίδων άνοιξε το σκορ στο 14′ με τον εξτρέμ του Ολυμπιακού, που βρήκε δίχτυα με ένα δυνατό δεξί σουτ στην κίνηση εκτός περιοχής. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+2′) ο Κούτσιας διπλασίασε το προβάδισμα της Ελλάδας “ξετυλίγοντας” το δώρο του αντίπαλου τερματοφύλακα που έστειλε την μπάλα πάνω στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος με μια λόμπα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-2).

Στο 53′ ήρθε το 0-3 για την Εθνική μας. Ο Μπρέγκου έβγαλε μια όμορφη κάθετη μπαλιά και ο Κούτσιας πλάσαρε ιδανικά με το δεξί στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Δέκα λεπτά μετά, είχαμε το ωραιότερο γκολ στο ματς. Ο Πνευμονίδης έπαιξε το ένα δύο με τον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος έβγαλε τον εξτρέμ του Ολυμπιακού τετ-α-τετ με απίθανο τακουνάκι και εκείνος πέρασε τον τερματοφύλακα της Μάλτας και πλάσαρε για το 0-4.

Το τελικό 0-5 ήρθε με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Ο Ράλλης σκόραρε με δεξί σουτ εντός περιοχής, έπειτα από γύρισμα του Μπόκο που είχε κλέψει την μπάλα.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων

ΜΑΛΤΑ: Καμιλιέρι, Κρος (67′ Άγκιους), Μικάλεφ (46′ Γκρετς), Βασάλο, Ξέρι, Χίλι, Μποργκ, Αζοπάρντι, Σκικλούνα (68′ Καρουάνα), Εβορούμ (46′ Γκατ), Πιτς (68′ Γκινγκ).

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κουτσογούλας, Μπρέγκου, Μπακούλας (28′ Νικολάου), Γκούμας (78′ Αποστολάκης), Παπακανέλλος (58′ Θεοδοσουλάκης), Πνευμονίδης (78′ Μπόκος), Κούτσιας (58′ Ράλλης).