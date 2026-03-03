Αθλητικά

Μάνατζερ Ταρέμι: «Αναληθή τα σενάρια εμπλοκής στον πόλεμο, είναι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό»

Ο Φεντερίκο Παστορέλο έβαλε τέλος στα σενάριο εμπλοκής του Ιρανού στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής
Ο Ταρέμι
Ο Ταρέμι με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Μεχντί Ταρέμι είχε εμπλακεί σε σενάρια που τον ήθελαν να δηλώσει πως θέλει να υπερασπιστεί την πατρίδα του στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, όμως, αρχικά ο Κώστας Καραπαπάς και στη συνέχεια ο μάνατζερ του «έσβησαν τη φωτιά».

Ο Κώστας Καραπαπάς με ανάρτηση στα social media είχε τονίσει ότι ήταν fake news όσα είχαν γραφτεί για τον Μεχντί Ταρέμι και ο μάνατζερ του Ιρανού κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα με story στο instagram, διαψεύδοντας την οποιαδήποτε εμπλοκή του παίκτη του Ολυμπιακού στον πόλεμο.

Το story του μάνατζερ του Ταρέμι
Το story του μάνατζερ του Ταρέμι

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις, που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ο παίκτες είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα.

Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή ανακρίβειες», έγραψε χαρακτηριστικά ο μάνατζερ του παίκτη του Ολυμπιακού, Φεντερίκο Παστορέλο.

