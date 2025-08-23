Μάνστεστερ Σίτι – Τότεναμ 0-2: Άλωσαν το Έτιχαντ και έκαναν το 2/2 στην Premier League τα σπιρούνια

Ιδανικό ξεκίνημα στην Premier League πραγματοποιεί η Τότεναμ. Η ομάδα του Λονδίνου άλωσε το Έτιχαντ, επικρατώντας της Σίτι με 2-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Τότεναμ έκανε το 2/2 στη φετινή Premier League και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Λονδρέζοι επικράτησαν των Πολιτών με 2-0, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίχρονο.

Στο 35′ ο Τζόνσον άνοιξε το σκορ για την Τότεναμ, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Παλίνια έκανε το 0-2.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είχε ένα ολόκληρο ημίχρονο να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε ούτε καν να μειώσει το σκορ, με αποτέλεσμα να υποστεί την πρώτη ήττα της στη φετινή Premier League.