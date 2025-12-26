Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ 1-0: Ο Ντόργκου «καθάρισε» για τους κόκκινους διαβόλους στην Boxing Day της Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε πολύ μεγάλο τρίποντο χάρη στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Νιουκάστλ, με τον Ντόργκου να κρίνει την αναμέτρηση.

Ο Δανός παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το 1-0 στην αναμέτρηση στο 24′ με πανέμορφο γκολ και αυτό έμελλε να είναι και το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού, που ήταν αρκετά ισορροπημένο.

Η ομάδα του Αμορίμ είχε και δοκάρι με τον Σέσκο στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο απάντησε και η Νιουκάστλ με τον Χολ. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και η Γιουνάιτεντ πήρε ένα δύσκολο, αλλά πολύτιμο τρίποντο.

Πλέον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στην 5η θέση με 29 βαθμούς, ενώ η Νιουκάστλ είναι 11η με 23 βαθμούς στην Premier League.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ 1-0 (24′ Ντόργκου)

27/12 14:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

27/12 17:00 Γουέστ Χαμ – Φούλαμ

27/12 17:00 Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ

27/12 17:00 Λίβερπουλ – Γουλβς

27/12 17:00 Άρσεναλ – Μπράιτον

27/12 17:00 Μπέρνλι – Έβερτον

27/12 19:30 Τσέλσι – Άστον Βίλα

28/12 16:00 Σάντερλαντ – Λιντς

28/12 18:30 Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ