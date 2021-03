Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γκλέιζερ πουλάει μετοχές της ομάδας

Ένα μέρος των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβγαλε στο «σφυρί» ο Αβραάμ Γλέιζερ.

Ο ισχυρός άνδρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αβραάμ Γκλέιζερ ανακοίνωσε πως θα πουλήσει μετοχές της ομάδας, δίχως όμως να υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει οικονομικές επιπτώσεις στο ποδόσφαιρο, με τους «κόκκινους διαβόλους» να βλέπουν τα έσοδα τους να μειώνονται και τα καθαρά της χρέη να αυξάνονται κατά 64,2 εκατομμύρια, φτάνοντας στα 455,5 εκατομμύρια.

Η κίνηση του Γκλέιζερ θα του αποφέρει περίπου 75 εκατομμύρια (σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό αυτό δεν θα πάει στο σύλλογο), ωστόσο η οικογένειά του θα συνεχίσει να έχει την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών διατηρώντας ακόμα το 74,9% μετά και την πώληση.

Manchester United plc announce the offering of 5,000,000 of its Class A Ordinary Shares by the Avram Glazer Irrevocable Exempt Trust.



Manchester United will not receive any proceeds from the sale. #mufc pic.twitter.com/CPX2VO27qO